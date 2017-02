Prolongaron la prisión al cuádruple homicida de Concepción del Uruguay

La Justicia uruguayense dispuso ayer que Juan Pablo Ledesma, acusado de asesinar a sus dos hijas, a su ex mujer y su novio, continúe bajo prisión preventiva por otros 180 días.



La medida fue solicitada por la fiscal Melisa Ríos, a lo que no se opuso el abogado defensor de Ledesma, Mario Arcusín de la ciudad de Basavilbaso.



El trágico episodio se produjo en la madrugada del 7 de diciembre, cuando Ledesma llegó a la casa de su ex pareja para dejar a Luciana, de 5 años, y Candela, de 7. Ya tenía todo planeado, porque había llevado un cuchillo de la casa de sus padres en Basavilbaso y tras dejar a las menores, ingresó a la casa y asesinó a Carlos Peralta, que era pareja de la joven mujer. Luego hizo lo mismo con su ex pareja Yohanna Carranza y terminó su brutal accionar con la muerte de sus hijas.



Arcusín señaló que no se opuso al pedido de la fiscal Ríos, ya que dada su reciente designación, deberá estudiar a fondo la causa y ver lo realizado hasta el momento y lo que puede hacer de aquí en adelante. Indicó a 03442 que restan recibir importantes pericias desde Paraná, entre ellas el tipo de lesiones que presentaban las víctimas.