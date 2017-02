Periodista de Federación y el director del hospital "se cruzaron" y hubo golpes

Informó que los hechos ocurrieron en los corsos de la ciudad de Federación, "cuando en un momento dado el director del hospital San José, cruzó por el sector donde estaba ubicada la prensa y me golpeó la espalda", relató a Elonce.com, el director de 7 Páginas de esa ciudad.Indicó que esto "generó una discusión en la que el doctor Luis Álvarez, dentro de otras cosas, me amenazó con golpearme si continuaba publicando sobre su gestión".Tuvo que intervenir la fuerza policial porque "el médico estaba fuera de sí". Posteriormente el trabajador de la prensa radicó una denuncia en la sede policial.Godoy destacó que el hecho ocurrió luego de que "7Paginas, publicara lo que podría estar cobrando el director del hospital San José de la ciudad de Federación, y además se hizo mención a una adhesión del Dr. Luis Álvarez, al cuestionamiento de algunos medios hacia un decreto que firmó el propio gobernador".Agregó además que recibió insultos de parte del médico."Lo seguí para pedirle una explicación de su actitud, porque con él no existe ningún tipo de confianza", agregó.Ya en el cruce verbal, Álvarez, "me gritó sos un pel?.., deja de escribir bol?.. Te voy a c? a trompadas, en clara alusión a la publicación de este medio con el título En Federación el director del hospital gana más que el gobernador", indicó también.Posteriormente, José Luis Godoy, radico la denuncia en sede policial.