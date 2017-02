Pidieron 10 años de prisión para el acusado de abusar de una joven discapacitada

Miguel Ángel Rocchi enfrenta duros pedidos de condena por los cargos de abuso sexual que enfrenta en relación a hechos que habrían ocurrido entre 2004 y 2007 cuando el hombre manejaba un trasporte escolar que trasladaba a chicos y chicas discapacitados.



El querellante particular, Marcos Rodríguez Allende, y la fiscal coordinadora, Matilde Federik, solicitaron que el acusado sea condenado a las penas de 10 y 8 años, respectivamente. La defensa, a cargo de Guillermo Retamar pidió la absolución y la nulidad del proceso por el principio de Non bis in idem, que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.



El tribunal de juicio, integrado por Ricardo Bonazzola, Alejandro Grippo y Pablo Vírgala, dará a conocer su decisión el martes 14 a las 13.



Rocchi fue juzgado por esta causa en marzo de 2011, cuando el Tribunal de la Sala I en la Cámara del Crimen de Paraná, integrado por Hugo Perotti, Miguel Ángel Giorgio y José María Chémez, resolvió absolverlo por el beneficio de la duda. En aquella audiencia, Fiscalía solicitó 10 años de prisión y la querella 13 años por el delito de Abuso Sexual con acceso carnal en forma reiterada. Sin embargo, Fiscalía y querella se presentaron en Casación, logrando que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por Claudia Mizawak y Carlos Chiara Díaz, coincidieron con la acusación y revocaron la sentencia, mientras que el voto en disidencia fue el de Daniel Carubia, que votó por mantener la absolución. Así, se ordenó realizar un nuevo juicio, que se concretó cinco años y medio después.



Según informó El Diario, en los alegatos en relación a este segundo juicio, que se realizaron este jueves, Fiscalía y querella resaltaron los dichos de la supuesta víctima de los que, no obstante el paso del tiempo, señalaron se mantuvieron coherentes, lineales, ordenados, uniformes, durante los diez años de proceso. En auxilio de aquellas consideraciones, los acusadores consignaron los informes y pericias de los psicólogos y psiquiatras que intervinieron en el abordaje de la chica. Estos sostuvieron que el relato de la joven era coherente, despojado de mendacidad y con registros de signos postraumáticos por abuso.



La querella destacó que al menos ocho testigos que no tienen relación entre sí sostuvieron que escucharon de la propia chica el relato de los supuestos abusos, los que no sólo se habrían perpetrado en la Traffic del transporte sino en la casa del mismo imputado.



Retamar pidió la nulidad del proceso por el principio del Non bis in idem, que la acusación refutó argumentando que no se da en este caso, y, según precisaron fuentes judiciales, planteó que existe una confabulación de la supuesta víctima en contra de su defendido, añadiendo que todo es producto de la imaginación de la joven.