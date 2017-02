En violento asalto, golpearon a un joven y tirotearon un auto

Dos malvivientes robaron a una pareja y tirotearon un auto en el Parque San Carlos, de Concordia. Ocurrió en cercanías al Monumento del Éxodo, en plena madrugada de este viernes. Durante el robo, un auto que circulaba en la zona terminó con un impacto de bala que le destrozó un vidrio.



Marcelo Benítez, padre del joven que fue víctima del robo, le contó a Diario Río Uruguay que su hijo estaba "con una jovencita, dentro de un auto estacionado". Así, "en un momento, le llegaron dos vagos y entraron a pedirles cosas, amenazándolos con un arma larga", detalló. Agregando que "le pegaron, lastimándole la cara y le pidieron que abriera el baúl, robándole la rueda de auxilio y un `huevito´ para bebés".



Los malvivientes estaban enardecidos porque buscan dinero en efectivo. Cuando el joven les decía que no tenía, lo golpeaban y lo amenazaban. Además, le "rompieron el espejo, le sacaron el frente del estéreo y le robaron los celulares", explicó Benítez a Diario Río Uruguay.



En lo que duró la secuencia, "justo pasó un auto" y el joven "les pidió auxilio", contó.



Disparo



El comisario Gonzalo Rivero, en contacto con Diario Río Uruguay, informó que "fue un robo a una pareja que estaban en un auto, en San Carlos". El hecho fue perpetrado por dos hombres que circulaban a pie, uno de ellos armado.



"Les sustrajeron celulares y otras pertenencias", agregó el funcionario policial de la comisaria Tercera. Agregando que "en el momento del hecho, pasó un auto particular por esa zona, un Renault Clio, y la pareja pidió auxilio".



Allí fue cuando "los malvivientes se asustaron y le efectuaron un tiro al auto, impactándole en el vidrio". Afortunadamente, no hubo que lamentar personas lesionadas, tras el disparo.