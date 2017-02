Jornada de alegatos en juicio a ex transportista escolar acusado de abuso

Miguel Rochi es un ex transportista escolar que fue acusado de abusar sexualmente de una mujer con retraso mental a la que transportaba hace más de una década. En el primer juicio fue absuelto, por lo que como el fallo de primera instancia fue revocado por la Cámara de Apelaciones, enfrenta un nuevo proceso.Este jueves se realizó la jornada de alegatos. Al respecto, su abogado defensor, Miguel Retamar, indicó aque "si bien fue absuelto el 21 de febrero de 2011 también podemos decir que fue condenado el 23 de agosto de 2011 cuando, a instancias del Procurador General, la sentencia se revocó y se dispuso hacer otro juicio. Esto, a mi entender, es inconstitucional. Seguiré hasta las últimas instancias, en caso internacional si fuese necesario".Aseguró que los abusos de los que se lo acusa "son una fábula de la discapacitada, que actualmente tiene 50 años". Asimismo, manifestó que "los que iban a la escuela con la discapacitada, los mismos discapacitados, sus padres y todos los que conocen a Rochi saben de su hombría de bien y que esto es un cuento. Es una acusación sin fundamento".Consideró que "no se lo puede volver a juzgar" y adelantó que "cuestionaré a los testigos, algunos de los cuales con una animosidad manifiesta vinieron bien preparados para este juicio". Dijo que "siempre se le prohibió a esta defensa traer a los más de 300 testigos que había en su momento. Ahora, como una excepción, se me permitió traer tres testigos nuevos que fundamentaron totalmente la inocencia de Rochi".Finalmente, señaló de que en caso de que sea condenado, procederá a "cuestionar la decisión en Casación, en Extraordinario, a nivel Federal e Internacional". Posiblemente, en cinco días se dictaría la sentencia.