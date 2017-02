La masacre de Hurlingham se habría desencadenado por un mensaje en Facebook

Los investigadores creen que un mensaje que la mujer del detenido, Romina Maguna, publicó en Facebook y en el que recordaba el amor que sentía por el padre de sus dos hijos, asesinado hace diez años, pudo haber sido el disparador del homicidio múltiple."En la causa ya hay algunos testimonios de algunos tíos del nene de once años que salvó su vida porque le rogó al asesino, que declararon que el chico contó que Loscalzo comenzó a increpar a su mujer por ese mensaje de Facebook en el que recordaba a su padre", dijo a Télam un jefe policial."Cuántas sensaciones encontradas en ese momento. Sentí que se paraba el tiempo, que me faltaba el aire. Sólo cerré mis ojos y soñé por un momento que todo era mentira, que nada era verdad. Por un segundo sentí estar en tus brazos, escuché decirte 'Lechona, todo va estar bien'", dice el mensaje publicado a las 18.46 del domingo pasado, horas antes de la masacre, en el muro de la víctima que en Facebook figuraba como "Pitu Maguna"."Esas brisas que corrían eran tus caricias que me estremecían el alma, mi amor... Pero al abrir mis ojos sólo volví a la realidad, que sólo tenía los más hermosos recuerdos vividos, tan sólo el amor eterno que nos dimos y dos soles hermosos que iluminan mi vida, como vos lo hacías mi 'piojo'. Te amo y eso nunca va a cambiar. Siempre vas a vivir en mí", dice el resto del mensaje.La fiscal a cargo de la causa, Paula Hondeville, y los detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón que trabajan en la pesquisa, creen que los celos que pudo haber sentido Diego Alberto "El Chino" Loscalzo (35) por este mensaje, fueron lo que motivaron la discusión que terminó en la masacre.Además, no sólo la mujer policía fue la que publicó un mensaje recordatorio del décimo aniversario de la muerte de su ex, sino que a partir del mensaje de Romina también otras dos víctimas de la masacre, su madre Juana Paiva (55) y su hermana Vanesa Maguna (38), publicaron mensajes cariñosos dedicados al fallecido."Ma, pasarán y pasarán pero él es único. Lo amé y lo voy amar hasta que me vaya al lado de él, de mami y la Susi", escribió Paiva, la suegra de Loscalzo."El cielo se ganó el ángel más amado en esta tierra y por eso dejó un poco de él en estos dos amores más hermosos que la vida y el piojo nos pudieron dar. Te amo hermana y nunca vas a estar sola vos y mis dos hijos del corazón. Los amo", escribió Vanesa, quien luego fue ejecutada junto a su hermana.Los investigadores judiciales y policiales ya preguntaron a algunos miembros del entorno por la muerte del padre de los dos hijos de Romina Maguna, un hombre apodado "El Piojo" y ya supieron que fue asesinado de un tiro en la cabeza en la esquina de la misma casa de William Morris donde ocurrió la primera parte de la masacre."El crimen de ese hombre no fue esclarecido nunca. Ahora vamos a pedir la causa para revisar las circunstancias de aquel hecho", dijo a Télam una fuente policial.