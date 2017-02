Presuntos abusos en una fiesta: Finalizó pericia a celulares de los asistentes

Finalizó la pericia a los celulares de los asistentes a la "Pool Party" , fiesta de cumpleaños que tuvo lugar en una casa quinta de la Toma Vieja de Paraná, y tras la cual una menor denunció que fue abusada.La novedad fue confirmada por la Dra. Rosario Romero, integrante del equipo que defiende a la menor abusada, y según estimó, "saldrá importante información" del cruce de mensajes realizado por la División Criminalística de la Policía y que abarcó el antes, el durante y el después de la fiesta.También informó que se pidió una ampliación de medidas probatorias. "Está avanzando la investigación, pero hasta ahora no han declarado las personas que van a ser convocadas, porque todavía están en curso las pericias que se están realizando", indicó la abogada."Además, acaba de llegar una pericia realizada por personal de Criminalística sobre los aparatos de celulares. Todo eso se analizó como para analizar lo previo, lo concomitante, y lo posterior. Son muchos mensajes, hay que tomarse horas para verlo. No obstante, todavía no está fijada la fecha para las declaraciones. Estamos en esa etapa de investigación previa", agregó."Lo que sí, ratifico que la denuncia tiene asidero y está fundada en cosas que ocurrieron. Hoy sería prematuro hablar de nombres, pero de verdad creo que hay fundamentos para tomar declaración a este grupo de personas por determinados hechos", indicó Romero."Las pruebas dan cuenta de la verosimilitud de los dichos de la denunciante", puntualizó la abogada. "Recién ayer se ordenaron las pruebas ampliatorias, y en la semana seguirán declarando testigos. Hasta ahora, han prestado declaración 12 personas, algunos que estuvieron en el lugar, y otros que no, como el periodista que vive en la zona", aclaró aFinalmente, sobre la pericia hecha al cruzamiento de mensajes, Romero adelantó que tendrán un importante valor para la causa.