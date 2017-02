Actor y RR.PP fue detenido como cómplice del anestesista

Sociedad Dieron el alta médica a la víctima de la brutal golpiza del anestesista

Juan Martín Mercado relató la historia de su vida ante una cámara de Gran Hermano, en 2015, con la esperanza de entrar al reality show y recobrar algo de popularidad. No tardó más de un minuto en hacerlo. "Yo trabajé en Televisa, soy actor, tengo 23 novelas hechas, fui protagonista de una de Canal 9 de acá con Valeria Lynch, que se llamaba Salvajes. Pero al estar tanto tiempo afuera y volver, hubo una camada de productores nuevos que no me conocían? Y empecé a trabajar en la noche", relató. El segmento fue emitido en Intrusos: "¿Queda o no?", preguntó Jorge Rial al aire, un poco jocoso.Mercado, tras filmar con Valeria Lynch en 1996, pasó varios años en Perú, a donde llegó a comienzos de la década pasada, con partes en varias tiras. Se dedicó a realizar convocatorias para discotecas como Liv y Esperanto según su perfil de Facebook tras volver a la Argentina, posando con chicas en varias fotos o con famosos como Sergio Agüero. "Organizador de eventos y RR.PP", decía su tarjeta de negocios online. Hoy por la tarde, Mercado, de 44 años, se volvió más famoso que nunca para el gran público: la Policía de la Ciudad lo detuvo poco después de las 18 horas acusado de ser cómplice del anestesista Gerardo Billiris, señalado como responsable de la brutal golpiza a Belén Torres luego de un intenso abuso de drogas.La semana pasada, una joven de 23 años, modelo, cantante y empleada de una cadena de gimnasios, denunció a Billiris en la Comisaría Nº 23 por un episodio de abuso sexual ocurrido en 2012. La joven relató una mecánica muy similar a la sufrida por Torres: acusó al anestesista de atacarla luego de drogarla con lo que habría sido un poderoso sedante. Tras consumir cocaína, ketamina y otras sustancias, Billiris inyectó a la modelo con un líquido blanco: quedó inconsciente unas ocho horas. Al despertar, la joven incluso fotografió el departamento; esas imágenes hoy están en manos de la Justicia junto a varios chats. La joven señaló a un cómplice en su relato: ese hombre que también participó del abuso sería Juan Martín Mercado.El caso recayó en el Juzgado de Instrucción Nº 40, a cargo del doctor Rodolfo Cresseri: la instrucción fue delegada en el fiscal Marcelo Roma. Así, Roma libró una orden para detener a Mercado a la división Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad.Mercado fue buscado en cinco domicilios diferentes: cayó en un departamento de la calle Soldado de la Independencia al 700, barrio de Las Cañitas, la misma dirección que Mercado dio a la AFIP como su domicilio fiscal. El allanamiento al lugar no reveló ningún elemento de interés para la causa. El actor y relacionista público quedó detenido en la sede de Robos y Hurtos a disposición del juez Cresseri.La detención de esta tarde no es el primer problema legal para Mercado, por otra parte. A comienzos de la década pasada en Perú, de acuerdo a varios medios de ese país, su ex pareja y madre de su hijo, la presentadora de TV Laura Huarcayo, lo llevó a un juzgado de familia tras reclamar un aumento de cuota alimentaria: según informes, Mercado aportaba apenas un 10 por ciento de lo que su ex reclamaba. Huarcayo también lo llevó a juicio tras acusarlo de extorsión por la difusión de fotos íntimas.Infobae.