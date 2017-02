Masacre de Hurlingham: "Me disparó y me hice la muerta para que no me matara"

Cinthia López Gotta, una de las sobrevivientes de la denominada masacre de Hurlingham, reveló hoy que cuando recibió el primer balazo se hizo la muerta para evitar que Diego Alberto Loscalzo le siguiera disparando y precisó que el ataque comenzó después de la cena.



Se trata de la vecina y amiga de Romina Maguna. Recibió un balazo y aún permanece internada en el Hospital Posadas, de Haedo.



"Yo estaba comiendo con Romina y con El Chino (Loscalzo). Él había hecho carne con papas al horno. Después de comer Romina bajó a hacer unos pochoclos y yo me fui a tender la ropa", recordó Cinthia, quien dijo que cuando regresó a la casa de su amiga, "Vanesa (la hermana de Romina) estaba golpeando la puerta porque no abrían".



"Hasta que nos abrió el hijo de Romina. Ahí entramos y El Chino le pegó tres o cuatro tiros a Romina, forcejeamos con este pibe, pero como no pudimos sacar el arma, nos disparó. Primero le pegó a Vanesa y después me pegó a mí. Yo me hice la muerta", explicó.



Tras ese episodio, "él (Loscalzo) se va para afuera y se cruza con Darío, el otro chico que falleció, y también le dispara", agregó la mujer, quien dijo no desconocer los motivos que desencadenaron la masacre.