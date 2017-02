Foto: Delincuente con amplio prontuario asaltó a joven y la cortó con una navaja Crédito: El Día

La víctima regresaba a su casa en la ciudad de Gualeguaychú, acompañada de una amiga, tras festejar los 15 años de otra joven con la tradicional embarrada. Cuando caminaban por San Juan y Roffo se cruzaron con un hombre en bicicleta, que luego las sorprendió de atrás, colocándole una navaja en el cuello a la víctima.



El delincuente comenzó a pedirle la mochila que llevaba y la adolescente logró darse vuelta y mirarlo a la cara. Ella no le quiso entregar el bolso y luego de un breve forcejeo, el hombre la cortó con el arma blanca entre la muñeca y la mano.



Mientras esto ocurría, la amiga de la adolescente corrió a pedir ayuda. La víctima se desmayó en la calle al ver la sangre que salía de su mano. "Cuando me vinieron a avisar, ella ya estaba en el Hospital", recordó su madre, Laura Cristaldo, en diálogo con ElDía.



La joven fue suturada con cinco puntos y luego dada de alta. Junto a su madre, su amiga y su madre y la vecina que las auxilió, concurrió a la Comisaría Cuarta a radicar la denuncia. Aportaron datos precisos de quién fue la persona que agredió a la joven, ya que se trata de un conocido delincuente, con amplio prontuario, y que casualmente es vecino del lugar donde viven.



El autor del hecho logró escapar con el botín en su poder, llevándose ropa de la joven, dos celulares, un reloj y una pulsera. La Policía está tras la pista del responsable, pero hasta el momento no se ha informado sobre ninguna detención.