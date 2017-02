Masacre en Hurlingham: El asesino habría vendido el arma

"Ojalá me perdonen por lo que hice". Con esas palabras, y entre lágrimas, Diego Loscalzo subía al patrullero de la policía cordobesa luego de ser detenido por el séxtuple crimen cometido el domingo a la noche, en Hurlingham. Segundos antes, el hombre, acusado de matar a su pareja, dos cuñados, su suegra, un concuñado y un bebe a punto de nacer, se había escondido en el baño del micro de la empresa General Urquiza.



Hasta ese momento, los investigadores creían que Loscalzo seguía armado, pero él mismo confesó que, durante la fuga, había extraviado la pistola 9mm con la que cometió la masacre. "Lo perdí. Se me cayó cuando me caí de la moto, cuando escapé", llegó a decir mientras lo esposaban, a un costado de la ruta, en Río Segundo. Pero los investigadores manejan por estas horas otra hipótesis: que pudo haber vendido la pistola en el barrio INTA de Villa Lugano para obtener dinero en efectivo para la fuga.



"Creemos que vendió el arma cuando fue en moto hasta Villa Lugano, en Capital Federal. Ahí tuvo una serie de contactos telefónicos con dos o tres amigos y un hermanastro. Lo más probable es que haya entregado el arma a cambio del efectivo que necesitaba para el pasaje y la huida", señaló un jefe policial.



Es que después de la masacre, la Policía rastreó y pinchó su celular, y a través de escuchas descubrió que tenía un boleto para irse a Córdoba desde Retiro: "Allí pagó los 870 pesos del pasaje al contado: Esa pistola Bersa es un arma que apurado como estaba este hombre, la pudo haber vendido en 2.000 o 3.000 pesos", agregó la fuente policial.



De todas maneras, los investigadores tampoco descartan que, al ver el control policial sobre la ruta en Río Segundo, Loscalzo haya ocultado bien el arma en algún sitio del micro de la empresa Urquiza. Por ello, fuentes de la investigación indicaron que a través de una orden judicial que llegó desde el Juzgado de Garantías de Morón que tiene la causa, la Policía cordobesa iba a realizar en estas horas un exhaustiva requisa del ómnibus donde fue detenido Loscalzo, para ver si se encuentra la pistola.



"Hay que tener en cuenta que cuando vio el control policial, Loscalzo se fue a esconder al baño del micro y tiró allí su DNI para no ser descubierto. No descartamos que también haya escondido en algún sitio de ese micro el arma", señaló el vocero policial.



El asesino dejó la casa "sin un peso encima" dicen los investigadores. Ayer fue trasladado desde Córdoba hacia Morón, donde sería indagado hoy. La fiscal anticipó que le imputará el "homicidio calificado por femicidio" de su pareja (Romina Maguna) y el homicidio calificado de los cuatro adultos (Vanesa Maguna, José Maguna, Juana Paiva y Darío Díaz). Todos delitos que prevén una única pena de prisión perpetua.



En el caso de Mónica Beatriz Lloret, la mujer que perdió el embarazo, continúa internada en el Hospital Posadas y según el parte médico, evoluciona de manera favorable: "Se le retiró la asistencia respiratoria y se encuentra lúcida. Su pronóstico es alentador", dicen los especialistas. Lo mismo para su hija adolescente, Camila de 12 años, quien no tiene comprometida ninguna estrucutra ósea ni vascular. Cinthia López Gotta está internada en el Hospital de Haedo y también se recupera, aunque todavía no declaró. En cuanto al bebé, Mateo, la autopsia determinará si estaba con vida cuando lo sacaron del útero, para determinar si también le imputan ese crimen o si se lo considera "aborto".

