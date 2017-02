Joven agredida a la salida de local bailable lucha por mantener su visión

El hecho de sangre ocurrió el 28 de enero, aunque fue confirmado recién en las últimas horas, a instancias de que la joven afronta un estricto tratamiento, intentando mantener la visión de su ojo izquierdo. Mientras, se aguardan las medidas que la Fiscalía interviniente pudiere determinar, a partir de la causa oportunamente elevada por Comisaría Seguí.Según la denuncia radicada, dos jóvenes oriundas de Crespo habrían protagonizado un altercado al salir de un local bailable que funciona en la periferia de la localidad de Seguí. Habiendo sobrepasado el portón de salida del predio, una joven de 19 años recibió un contundente golpe con un zapato, a la altura del rostro, lo que provocó la rotura de los cristales de los anteojos que tenía puesto, ocasionándole inicialmente un considerable sangrado y posteriores secuelas, que a dos semanas del incidente aún no logra superar. La agresión habría sido propinada por una joven crespense, de más de 20 años, conocida por la víctima e identificada en el Legajo Fiscal.Tal cual obran en las constancias médicas, el derrotero de atención de la joven golpeada duró varias horas. Se habría iniciado en el Hospital de Seguí, para pasar a Clínica Parque de Crespo, donde el médico de guardia efectuó el primer diagnóstico que recibe la paciente y que dada la complejidad, sugiere el traslado urgente al Instituto de Ojos Santa Lucía de Paraná. Sin embargo, habida cuenta que en Seguí no se habían plasmado las acciones penales, la joven ingresó a Centro Médico, para la expedición del informe del médico de policía. Aún presentando un considerable sangrado, la víctima fue atendida en el Hospital San Francisco de Asís, desde donde fue inmediatamente trasladada al Hospital San Martín de Paraná. Las atenciones culminaron con 8 puntos de sutura sobre el párpado superior y uno en la parte inferior, sumado a un pronóstico poco alentador respecto del óptimo recupero de la visión.El 31 de enero la joven fue operada en el Centro de Ojos Dr. Lódolo de Paraná, para reparar el daño causado por la perforación corneal. La cirugía fue presupuestada en la suma de $35.570, monto por el que la familia debió suscribir un compromiso de pago y deberá abonar en caso de la que obra social no lo cubra. La intervención habría sido conforme lo proyectado, aunque los especialistas afirman que aún es prematuro definir la futura evolución.Desde Comisaría Seguí, se precisó a esteque tras la realización del croquis de inspección ocular en el lugar del incidente, las actuaciones fueron elevadas a la Fiscalía Nº 3 de Paraná.La disputa se habría originado en defensa de las respectivas hermanas de quienes protagonizaron el altercado, quienes habrían dirimido sus diferencias momentos antes.Al margen de los motivos, la partícipe que propinó el violento golpe no se habría arrepentido de la actitud, conforme se evidencia en las posteriores publicaciones realizadas en su muro de Facebook, en conversación con un tercero ajeno al hecho.