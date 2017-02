Desgarrador testimonio de joven que fue atacado por un grupo de rugbiers

"No me acuerdo nada. Me olvidé todo. No puedo tener la cara así por una simple piña". El autor de esta frase es Sergio Silvero, el joven que en la madrugada del sábado fue brutalmente agredido por un grupo de rugbiers en la zona de La Fluvial de esa ciudad y debió ser trasladado al hospital Provincial tras quedar inconsciente.



"La agresión se produjo antes de las 5.30 y yo me desperté en el hospital al mediodía. Las doctoras me dijeron que me pegaron con algo como una manopla o algo punzante", reveló el joven de 26 años sobre el violento episodio.



E inmediatamente confió que los agresores "toman como una diversión" lo que sucedió. Y relató sobre el ataque que "uno me vino a prepotear y nosotros decidimos irnos. Ahí me empiezan a seguir, me pegan de atrás y quedo desmayado".



También reveló que tiene "el tabique y el pómulo derecho fracturado, y un importante hematoma en la frente". En cuanto a los agresores, enfatizó: "Sé que son chicos de Logaritmo (club de Rosario). Los identificaron".



Por último, contó que ya hizo la denuncia y que quiere que la Justicia actúe "porque esto no puede volver a pasar".



La Capital.