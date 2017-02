Dos mujeres fueron estafadas en Paraná: Depositaron importantes sumas de dinero

Una mujer de 52 años que vive en calle Laprida, de Paraná, fue estafada días atrás.



Según se informó, recibió un llamado telefónico de una persona de apellido Peñalba que decía ser vendedor del Súper Bingo de Córdoba. Le explicó que había ganado un premio de 132 mil pesos, pero la mujer le indicó que no había participado en ningún sorteo. Ante tal respuesta, le manifestó que había salido favorecida por su número de teléfono y que debía depositar 3500 pesos para obtener el premio. Le pasó un número de cuenta, el apellido del titular y otro número de teléfono.



La mujer llamó y se comunicó con un supuesto escribano que le pasó otro número para hablar con una presunta empleada de la AFIP. Allí también debía hacer un depósito de 6600 pesos. Tras concretar la operación, horas más tarde la llamó un supuesto empleado del Banco Nación que le aseguró que el depósito fue aceptado pero debía depositar 6800 pesos más, pero no lo hizo. Cuando se quiso comunicar con estas personas, no la atendieron y decidió hacer la denuncia. Otro caso Este lunes, la Policía recibió la denuncia de otra mujer, de 33 años, que vive en calle Las Marimonias, de Paraná. También fue estafada.



Días atrás le llegó un mensaje de texto al celular. El emisor era TELEFE y le indicaba que había ganado 50 mil pesos y un automóvil Fiat Palio Sporting. Para acceder a sus premios, debía depositar dinero en una cuenta y luego un asesor la llamaría. Así ocurrió: un hombre la llamó y le manifestó que debía cargar 400 pesos en un número que le pasó. Luego la volvió a llamar para decirle que deposite 1875 pesos a la Recaudadora de Impuestos y más tarde le pidió el número de giro que estaba en el ticket.



Finalmente, le solicitó que AFIP pedía un nuevo depósito de 7000 pesos. La mujer concretó la operación a través de Pago Fácil. La llamó un hombre que decía ser gerente del Banco Nación y le insistió en depositar 5400 pesos más. La víctima se negó y el estafador la amenazó con hacerle perder la vivienda.