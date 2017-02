Cliente furioso realizó 14 disparos en la cochera de un hotel alojamiento

El incidente ocurrió en las últimas horas en un

establecimiento situado en Santa Fe al 3.800, a pocos metros de

la terminal de ómnibus local.

Aparentemente todo se inició cuando el hombre, que había

ingresado a una habitación con una mujer y salió de la misma

luego de mantener una discusión con su acompañante, reclamó a la

conserjería que le devuelvan el dinero que había abonado por

adelantado, ya que no había utilizado el servicio en una

habitación destinada a encuentros sexuales.

Ante la negativa de los responsables del hotel, el cliente

montó en cólera, sacó un arma de fuego y realizó al menos 14

disparos en la cochera, donde dañó autos de otros clientes.

Al ser consultados por la Radio la Ocho, los responsables del

hotel negaron lo ocurrido, pero fueron los damnificados por los

daños a sus vehículos los que hicieron la denuncia policial.

Según indicaron fuentes de la Policía local, agentes de la

fuerza que tomaron intervención en el hecho secuestraron 14

vainas servidas de un mismo calibre de arma de fuego en la

cochera del hotel.

También, los uniformados incautaron las imágenes de la

cámara de seguridad del establecimiento que registran el egreso

e ingreso de personas para dar con el agresor, que hasta el

momento permanecía en calidad de prófugo.

Por su parte, el conserje del hotel aseguró que los disparos

no fueron en el interior del establecimiento.

"Sí, se escucharon unos tiros, pero siempre se escuchan tiros

en esta zona", sostuvo el hombre que intentó minimizar el

episodio, a pesar de la intervención policial.

"Creería que no fueron acá, no estaba en ese momento, no se

que pasó, escuché rumores nada más", añadió.

