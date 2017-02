Desvalijaron a tres familias de argentinos que veranean en Brasil

Tres familias argentinas residentes en San Javier, Misiones, fueron desvalijadas en balneario brasileño de Torres, una ciudad blanearia de Rio Grande do Sul y a 280 kilómetros al sur de Florianópolis. Los delincuentes, que estaban armados huyeron del lugar llevándose efectivo, teléfonos celulares y un Chevrolet Corsa.



Eran las 4.30 del jueves cuando dos delincuentes, a cara descubierta, entraron al departamento donde descansaban unas 15 personas y comenzaron a amenazarlas mientras exigían dinero y objetos de valor. "Revisaron todo el departamento mientras nos amenazaban y apuntaban con una pistola. Le dimos los celulares, la plata que teníamos en casa y también las llaves del auto. Después se fueron", relató Dienifer Borges (26), una de las víctimas.



El auto, un Chevrolet Corsa, fue encontrado ayer totalmente calcinado en el municipio de Osorio, al lado de Torres. Si bien el vehículo tuvo que hacer un largo recorrido desde el centro de Torres, donde lo robaron, hasta el camino vecinal donde lo encontraron horas más tarde, la policía local no lo detectó.



"Siempre se dijo que los policías brasileños no actúan cuando las víctimas son argentinas y aseguran que en nuestro país la policía no hace nada cuando asaltan a los brasileños. Ahora nos damos cuenta de que es verdad. En cuanto ven la patente del auto te conviertes en presa fácil y no somos bien atendidos por las autoridades", aseguró Borges.



Las tres familias habían llegado a Brasil la semana pasada, pero luego de lo ocurrido esperan terminar los trámites y volver a Misiones.