Tiene "graves lesiones" el joven que fue hallado inconsciente en Barrio El Morro

El joven de 18 años, oriundo de Colonia Avellaneda, ingresó al Hospital San Martín con traumatismo de cráneo, aunque con los estudios que se le realizaron se comprobó que tiene "una fractura de cráneo, con hemorragia interna", informó a Elonce TV, el jefe de la comisaría octava, Edgar Valentín.



La dependencia tomó intervención en el hecho, aproximadamente a la hora 1:50, al ser informados de la situación, por el Hospital San Martín.



Mencionó que se abrió una investigación, con la intervención del Fiscal de Respuestas Rápidas, Martín Wasinger ya que "con la única información con que se cuenta es que el muchacho fue retirado por una ambulancia del Servicio de Emergencias 107, del interior de Barrio El Morro". Al mismo tiempo acotó que desconocen "si fue retirado de la vía pública o de una vivienda" por la ambulancia, ya que desde el Servicio "nos informarían recién el lunes, de esta circunstancia".



Además, se ignora, afirmó Valentín, "en qué circunstancias se produjeron las lesiones de este joven", desmintió que este lamentable suceso se haya registrado en zona de boliches. "No hubo ninguna gresca en horas de la madrugada o la mañana de este sábado", expresó el jefe de la dependencia, acotando que "durante los fines de semana se refuerza la seguridad en zona de boliches, con móviles de la Jefatura departamental, y de Operaciones".



"Tampoco hay constancia de llamadas a la División 911, dando cuenta de alguna situación a normal en el interior de barrio El Morro", añadió.



Se pide además, dijo, "información a la gente que pueda aportar algo" en relación a este hecho, "para dilucidar las circunstancias en que este chico sufrió las lesiones que presenta". En este sentido mencionó que se puede hacer concurriendo a la dependencia o a Fiscalía de Respuestas Rápidas.



"Es un golpe fuerte que tiene en la parte frontal del cráneo, lo que motivó la fractura. Está a determinarse si ha sido como consecuencia de una gresca, o cuáles fueron las circunstancias por las que padeció este tipo de lesiones. Hasta que él no recupere totalmente la conciencia, y podamos tener una entrevista para conocer en detalle lo ocurrido, no podremos llevar mayor claridad en la causa", estimó Valentín.



En tanto, el jefe de la comisaría octava mencionó que se llevan adelante tareas en el interior del barrio El Morro, "con los pocos datos que tenemos, para intentar avanzar en la causa". Elonce.com.