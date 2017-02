El anestesista pagó una fianza de 80.000 pesos, pero seguirá preso

Billiris tiene dos causas. La primera es por lesiones, que pasó al juzgado N° 40 de Instrucción y en la que lo excarcelaron tras el pago ayer de una fianza de 80.000 pesos. "Anoche hicieron una `vaquita` entre 24 amigos", contó su abogado, Ramón Arigós, quien detalló que entre los aportantes hubo amigos de la infancia, compañeros de trabajo y algunos familiares.



Sin embargo, Billiris no recuperó la libertad por la segunda causa que tiene abierta, por tenencia de drogas para consumo. Allí declaró en indagatoria y pidió que le concedieran la libertad para seguir un tratamiento de rehabilitación. "La misma ley prevé que si hace un tratamiento puede ser incluso redimido de la condena", había señalado su abogado antes de que le rechazaran el pedido.



Fernando Burlando, abogado de Belén, presentó hoy otra denuncia contra el anestesista por abuso sexual. "Usaba una medicación en sus víctimas que producía una especie de disociación entre el intelecto y el cuerpo. Llamaron a nuestro estudio muchas víctimas. Les generaba un estado de anestesia en el que la persona tenía voluntad, pero no sabía lo que hacía. Y él en este estado abusaba sexualmente y las agredía sexualmente.

Hoy denunciamos un caso de estas características y nos presentamos como querellante en el caso de la modelo", detalló Burlando en referencia a otra denuncia radicada por una modelo en la comisaría 23°. La chica, cuya identidad no trascendió, contó que conoció al médico en un boliche y que este la drogó y abusó de ella mientras estaba inconsciente.



En su última declaración, el anestesista aseguró que se quiere curar de su adicción a las drogas. Reconoció que había un gramo de cocaína en su departamento y productos para fumarla, como bicarbonato de sodio y otras sustancias que usan para hacer el crack. "La droga le ha traído más de un problema", reconoció el abogado, para luego mencionar que "tiene una hija" y que es "un excelente profesional".



Por su adicción, el médico estuvo suspendido por la Asociación de Anestesiología, luego le costó bastante conseguir trabajo, y estuvo internado en la clínica Abril durante un mes y medio. Al salir le dieron un tratamiento ambulatorio "que no respetó a rajatabla".



Arigós subrayó que el anestesista no tuvo una "especie de convulsión", como en un principio había dicho Belén, sino que tuvo un "brote psicótico de locura" y que ahí, "en un estado de alienación", él empieza a tirar los golpes y patadas.



"No tiene antecedentes penales", sostiene el abogado. Respecto a las otras víctimas que menciona Burlando, Arigós señaló que "nosotros desconocemos eso" y que es "una práctica común cuando alguien sale en los medios, decir 'a mí también'". Sin embargo, admitió la "denuncia concreta de un abuso sexual de hace cinco años" y detalla que está radicada en el Juzgado de Instrucción 40 está esperando la resolución del juez.



