Negaron a la esposa de Caudana "ir solamente a dormir" a la cárcel

María Laura Spoturno volvió a tener un revés de parte del Tribunal Oral Federal de Paraná. La mujer de Gonzalo Caudana, ambos condenados por narcotráfico, pidió gozar del régimen de "semidetención" y volver a la cárcel de mujeres donde se encuentra alojada,solamente para dormir. La jueza de ejecución, Noemí Berros, le rechazó el planteo con el argumento de que no están dadas las condiciones para que se amplíe el tiempo que pasa en libertad.



Spoturno posee salidas laborales para desempeñarse en la fábrica de hielo familiar de calle Jorge Newbery de Paraná. En noviembre le extendieron este beneficio por tres meses, con egreso de lunes a viernes de 8 a 12, más el tiempo que le insuma su traslado.



Con la intención de conseguir un beneficio extra y con el argumento de que el mayor tiempo dedicado al trabajo le servirá para reinsertarse socialmente, Spoturno pidió que se le conceda la semidetención prevista en el artículo 39 de la ley 24.660, indica Uno.



Solicitó además la modalidad de "Prisión Nocturna" de lunes a domingo, en el lapso comprendido entre las 21 y las 6, proponiendo como responsable de dicha modalidad de cumplimiento de la pena a su hermana Roxana Spoturno.



"Este instituto tiene la ventaja de que en mi carácter de condenada pueda llevar adelante una vida normal, por otro lado que me permita conservar y sacar adelante el emprendimiento comercial como herramienta de trabajo para el beneficio de mi familia, generando además que los lazos familiares y sociales no se vean tan afectados como en el instituto de la prisión convencional", expuso la condenada en su presentación.



El Ministerio Público Fiscal se opuso a esa solicitud, indicando que ninguno de los motivos expuestos está contemplado en la ley y tampoco existen motivos suficientes para hacer una excepción a lo que dice la normativa.



La juez Berros entendió lo mismo que el fiscal José Ignacio Candioti. Además consideró que lo que busca Spoturno es ampliar el tiempo que permanece fuera de la prisión, lo cual ya le fue rechazado en noviembre.



La mujer fue condenada por el Tribunal Oral a la pena de cinco años de prisión, por ser autora penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Se estableció como fecha de vencimiento de la pena el 29 de agosto de 2018.



Pidió visitar a Caudana



Por otra parte, Spoturno solicitó poder visitar a Caudana en la Unidad Penal N° 1 donde se encuentra cumpliendo su condena, acompañando a sus hijos. Esto fue rechazado por el fiscal, quien recordó que la relación de pareja es de "conflictos y agresividad" y que ha habido "situaciones que en algunos momentos, requirieron la hospitalización de María Laura Spoturno".



La juez solicitó informes a la Unidad Penal acerca de régimen de visitas que posee Caudana antes de resolver al respecto.



