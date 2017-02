Una mujer denunció que su hija de 12 años fue violada por su ex pareja

Una mujer de la localidad Hernandarias denunció que su hija de 12 años fue violada en forma reiterada por quien fuera su pareja. La situación fue descubierta al tener acceso a una conversación de la menor con una amiga, a quien le había contado la situación.



La madre de la menor contó a Radio La voz: "Resulta que yo estaba en pareja con una persona. Teníamos una panadería, él iba a trabajar, a veces iba yo, a veces uno de mis chicos, a veces mi nena, y en una de esas oportunidades abusó de ella", denunció la mujer.



"Fui a hacer la denuncia. Me mandaron a Paraná, y ahí salió que la nena -de 12 años- había sido violada y tenía un desgarro. Esta persona fue detenida, lo sacaron de la casa, porque me estaba molestando. Él hace todo lo que hizo, se nos ríe en la cara, como todos los familiares, se ríen de nosotros. Yo tuve que mandar a la criatura con el padre, que es militar, porque no quiere saber nada de quedarse acá", indicó la mujer.



"La nena fue abusada como cuatro veces", indicó la madre de la víctima, domiciliada en la localidad de Hernandarias. "No es justo lo que nos está pasando, porque mi ex pareja tiene antecedentes de violencia, porque le había pegado a su ex esposa. Yo pido justicia, y quiero que él pague lo que le hizo a mi hija", exigió.



"Mi hija no salía a ningún lado, y al único lugar que él iba, era con él, al trabajo, en confianza. Cuando yo ví un mensaje en Facebook, con un amiga que sabía todo, me contó lo que había pasado. Yo creo que esta persona debería estar presa, y no libre, en la casa de la madre", recriminó la mujer.



"Pido que se haga Justicia, que alguien me asesore para ver qué se puede hacer", finalizó.