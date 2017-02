Polémica frase del defensor de los rugbiers: "Quizá la chica los incitó"

En medio de la conmoción por la denuncia de violación grupal que realizó una mendocina de 24 años contra varios jugadores de rugbiers, se generó una polémica en los últimos días por los dichos del abogado defensor de los deportistas, Juan Day, quien aseguró que "son exitosos y no necesitan llegar a eso: ¿Por qué no pensar que la chica los incitó? Quizás ella abusó de esos chicos".



Esas palabras, que fueron vertidas durante una entrevista en Radio Andina, cayeron como un balde de agua fría entre quienes vienen repudiado el sometimiento sexual que habría padecido la chica la noche del 22 de diciembre durante una fiesta en la que los jóvenes celebraban un campeonato obtenido.



De hecho en las redes sociales no le perdonaron al abogado el mensaje que dio y lo salieron a cruzar duramente. El letrado no deja de explicar que el caso es muy complejo y que sus defendidos son inocentes, sobre todo porque no hay evidencias contundentes de violencia ni daño vaginal. La joven no recuerda qué sucedió y la ausencia de estupefacientes en el primer análisis.



Sin embargo, quedan varias dudas dando vueltas, a la espera de nuevos estudios por el material genético (semen) encontrado en las prendas íntimas de la mujer, así como estudios sanguíneos más profundos para determinar si le dieron de tomar, mientras bailaba, una droga amnésica, ya que ella asegura no recordar nada. Los primeros exámenes toxicológicos no detectaron presencia de marihuana ni cocaína.



"La mentalidad que tenemos es que si existe relación de naturaleza sexual donde han estado dos personas intimando con ropa y un hombre eyacula hay abuso. Esa es una concepción muy machista", indicó Day, y agregó: "¿Por qué tiene que ser una mujer la sometida y no que ella sea la que consiente y la que incita? ¿Por qué no pensar que la chica los incitó? Quizás ella abusó de esos chicos. No es una menor de edad, tiene 24 años e incluso ella es mayor que los chicos que están padeciendo".



Ya son seis los deportistas y el manager imputados por el grave hecho denunciado. Sin embargo, los ojos se han posado sobre dos jóvenes que estuvieron esa noche. Por un lado, el jugador de Banco Mendoza, Lisandro Biffi, hijo de César Biffi, presidente del bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados, quien ya ha sido imputado por abuso sexual con acceso carnal, al igual que sus compañeros de Unión Rugby de Cuyo (URC), quienes esa noche festejaban el triunfo del Seven de la República, disputado en Paraná, Entre Ríos.



Por el otro lado, se encuentra su hermano, Facundo Biffi, titular de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) y entrenador de los jóvenes, quien será citado a declarar como testigo por haber estado en la fiesta, incluso bailando con la chica. "Que vaya a declarar", se limitó a decir este jueves el gobernador Alfredo Cornejo, dando a entender que sus funcionarios y el Ejecutivo nada tienen que ver con el supuesto delito cometido, y espera que la Justicia dé su veredicto.



También han sido imputados en la causa que sigue el fiscal Hernán Ríos, y por la cual han debido pagar una fianza de 150 mil pesos cada uno para mantener, por ahora, la libertad, los jugadores Maximiliano Filizzola, Ezequiel Pelaia, Ignacio Ceschin, Sebastián Vanin y Enzo Falaschi, todos menores de 25 años. En cuanto al manager del equipo, José "Gaita" Hervida, dueño de la casa donde se realizó el evento, fue imputado por abuso sexual simple.



