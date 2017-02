Identificaron la procedencia del toro que causó la muerte de motociclista

Policiales Murió un motociclista tras chocar con un animal vacuno en plena ruta

El martes 24 de enero por la noche, Luis Benetti se dirigía a trabajar al Parque industrial de Gualeguaychú a bordo de una moto Yamaha Fz, pero cuando transitaba por el acceso Luis Jeannot Sueyro se encontró imprevistamente con un toro de unos 800 kilos. El hombre de 51 años lo embistió a toda velocidad y a consecuencia del fuerte impacto, murió pocas horas después en el Hospital Centenario.que en su establecimiento "sólo hay vacas".Luego de una semana y tras las averiguaciones que realizó el personal policial, se confirmó que el toro había pertenecido a un establecimiento ubicado en Costa Uruguay Sur y en octubre le fue entregado a una firma consignataria de Gualeguaychú para remate. La venta se realizó y el comprador fue un Frigorífico de San Antonio de Areco.Al día siguiente del remate, la firma que había comprado el toro y otro número importante de animales debía trasladarlos a su destino en la provincia de Buenos Aires, pero la capacidad del camión jaula quedó chica, por lo que se resolvió trasladar a un grupo y que el resto permaneciera en Gualeguaychú hasta la realización de un nuevo remate.Como los animales no pueden quedar en el predio de la Rural, la firma rematadora los ubicó en un terreno aledaño, detrás del Parque Industrial, llamado "piquete", cercado con alambres. Este espacio está destinado al pastoreo de animales que fueron rematados y que no han sido retirados por diferentes cuestiones. Un beneficio para clientes asiduos.Tras averiguar quién había sido su último propietario, la Policía llegó hasta la firma consignataria y luego de una entrevista con el rematador, se llegó hasta el "piquete". Ahí se confirmó que el toro que desencadenó la tragedia había escapado luego de romper el alambrado perimetral. Además se estableció que el animal perteneció a esa tropa, porque había otros dos toros con la misma marca."Penalmente no habría responsabilidad porque -a pesar de la fatalidad- se trata de un caso fortuito", señaló auna fuente judicial. El animal, y el resto de la tropa, estaban bien encerrados, a unos 1500 metros de la ruta. Que escapara tras dañar los alambrados bien colocados y en condiciones es un caso fortuito para la Justicia, por lo que se cree que este es un caso que se podría archivar a la brevedad. Lo que pueda ocurrir en el fuero civil es otro tema.