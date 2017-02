Denuncian que un joven con capacidades diferentes fue abusado en La Paz

Viviana es la tía del joven que, según denuncian, "fue abusado sexualmente el pasado domingo, aproximadamente a las 8:30"."Él asiduamente va a una verdulería, donde acompaña a sus dueños y socializa, ceba mate, barre, está con la gente. En la verdulería pensaban que estaba en mi casa, y en mi casa estimaban que había llegado a la verdulería", contó la tía del joven que tiene capacidades diferentes, de 24 años, aunque "mentalmente es de 5", dijo la mujer aDijo que el muchacho "fue captado en la esquina; un individuo lo invitó a subir a la moto y él fue. Lo llevó por dos horas a un monte, le sacó sus pertenencias, y lo abusó sexualmente".Dijo que la persona sindicada del hecho "fue inmediatamente identificado, porque mi sobrino lo conoce por su sobrenombre. `Fue fulano de tal`, y contó a su manera lo que le había hecho" a su abuela, que ha hecho las veces de mamá para el joven.Se realizó la denuncia, mencionó Viviana, aunque "en un primer momento sólo le hicieron una revisión visual, para constatar si tenía moretones. A mí eso me pareció poco, por lo que le dije a mi madre que conserve las prendas, que no lo bañen. A la tarde él ya tenía mucho dolor, sangraba, por lo que decidimos que era necesario llevarlo a un médico particular. Se realizó todo el accionar de rigor y se confirmó que fue abusado".Las autoridades que intervinieron inmediatamente la realización de la denuncia "se excusaron diciendo que actuaron bajo protocolo; a mi entender faltaba una revisión", puso relevancia la mujer.Al ser consultada respecto a si el sindicado estaba detenido, respondió que no: "Lo indagaron y quedó en libertad". Explicó a su vez que en el Juzgado les manifestaron a los familiares de la víctima que "hasta que no hubiera pruebas no lo iban a hacer. Pero si dejamos que duerma el caso, esto queda así, se va a enfriar y el tiempo hará el resto. Por esto empezamos a presionar para que se lo impute"."Hay testigos que vieron que se lo llevó y que luego lo dejó en el lugar. Es más este sujeto entregó por sus propios medios, el celular y la billetera", contó la mujer.Asimismo, puso relevancia en que "hasta que esta persona esté presa, no vamos a parar".Viviana informó que desde el Juzgado de La Paz "se comunicaron con el hospital para que le dieran prioridad en la atención", respecto a su estado de salud.