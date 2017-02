Acusan a uruguayo por estafas con reservas de alojamiento en Punta del Este

Una mujer de 27 años denunció a un hombre de 42 años de nacionalidad uruguaya pero que desde hace un largo tiempo vive en Gualeguaychú; lo acusa de haberla estafado con reservas de alojamiento en Uruguay.



Según contó, junto a su marido y otros dos matrimonios, decidieron pasar el próximo fin de semana largo de carnaval en Uruguay y contactaron a un hombre que había publicado en la página de Facebook "compra venta Gualeguaychú" la oferta de cabañas y casas en Punta del Este, y dejaba su número de teléfono para que lo contactaran a través de WhatsApp.



"Me contacto el viernes por la mañana y me contesta en seguida que tenía disponibilidad para los que íbamos a viajar, y que el valor era 150 dólares por día y la seña era el 30% del valor total, era alrededor de 2970 pesos argentinos", manifestó la mujer. A partir de allí crearon un grupo de Whatsapp entre los interesados donde despejaron todas sus dudas sobre el lugar y los servicios que tenía.



"Cuando lo invitamos a mi domicilio para darle la seña, nos dice que había salido a navegar y nos pide que pasáramos por la casa y le dejáramos el dinero a su madre, en un domicilio de Doello Jurado al 400. Le decimos que no, que queríamos verlo a él personalmente y a la noche fuimos a su casa. Le pedimos una factura como comprobante y nos dice que no se manejaba ni con factura ni con comprobante; y nos dice que nos quedáramos tranquilos de que no nos iba a estafar y que el llevarnos a su casa era un ejemplo de que trabajaba de forma seria. Ahí accedimos a darle el dinero", indicó la denunciante.



"El sábado no tuvimos comunicación con él y el domingo fuimos con mi marido a Pueblo Belgrano a pasar el día a la casa de una familiar y comentamos el viaje y una de mis tías me preguntó quién era la persona; y cuando le doy el nombre y apellido ella me alarma de que había tenido una mala experiencia con él, que le había dejado una deuda de tres meses de alquiler en un departamento que ella tiene en Alem y 3 de Caballería, y que en ese tiempo no lo podía sacar. Esto me alarmó de sobremanera. Me comunico con él y le pido un recibo porque quiero hacer las cosas bien y me dice que no tiene problemas y me pasa el nombre del complejo y de la dueña. Cuando me comunico con el complejo no tenían idea de la existencia de este hombre, no había ninguna reserva, ni seña nuestra y la dueña nos pone al tanto de que había muchas denuncias de gente que llegaba con señas de reservas hechas por este hombre de varios puntos de la Argentina, gente de San Luis, de Buenos Aires", agregó.



"Lo empezamos a apretar por mensaje para que nos devolviera la plata y nos dice que si, porque no tenía ningún problema, que terminaba de hacer unas cosas y cuando volviera a la casa nos juntábamos. Cuando fuimos nos atendió la madre y nos dijo que no tenía ni idea de la existencia de esas cabañas y que no estaba en el domicilio", rememoró la denunciante. "Después se comunicó con nosotros diciéndonos que a la plata la iba a devolver porque no quería que lo siguieran escrachando por Facebook y que le habíamos cortado la fuente de ingresos. Cambió su nombre en 'face', nos bloqueó, y la plata nunca apareció", subrayó.



La denuncia ya está en manos de la fiscal Carolina Costa y el denunciado solo escribió el lunes por la tarde en su muro de Facebook: "Por este medio quiero comunicar que debido a las incesantes difamaciones, amenazas y escraches que hemos recibido tanto mi persona cómo mi familia, he decidido dejar todo en manos de la justicia, tanto en la órbita policial cómo judicial. Quien tenga alguna duda, sabrá donde dirigirse". (ElDía)