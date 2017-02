Ex suegro y yerno se tomaron a golpes de puño en la comisaría

Un hombre lesionó a su ex yerno, por golpear a su hija, en circunstancias que enmarcan un episodio poco común. El suceso comenzó después de las 21:00, en el interior de una vivienda ubicada en Florentina Gómez Miranda al final, a escasos metros del cruce de vías del ferrocarril, en la ciudad de Crespo.



Integrantes de una ex pareja, se encontraron con motivo del Régimen de Comunicación (anteriormente llamado Régimen de Visitas), por un bebé de 10 meses que tienen en común.



Al respecto, el comisario Miguel Retamar, informó a FM Estación Plus: "La guardia recibió un pedido de intervención por parte de vecinos que requerían nuestra presencia en un domicilio particular de Barrio San Cayetano, a fin de disuadir la pelea que estaba protagonizando una joven y el padre de su hijo".



Resuelto el conflicto, las partes decidieron radicar la denuncia correspondiente, por lo que una vez en sede policial, "se invita al joven -que se encontraba muy ofuscado en ese momento-, a aguardar fuera de la comisaría, hasta tanto la chica formalice la instrucción del Legajo Fiscal".



Asustada y aduciendo haber recibido un rodillazo en el ojo izquierdo, la joven de 25 años convocó a la dependencia a su padre, un hombre de 45, quien prontamente se hizo presente. "Cuando el hombre encuentra en la vereda a su ex yerno, comienzan a discutir y se acercan a la puerta, propinándose golpes de puño, hasta que el muchacho denunciado inicialmente como agresor cae sobre la estructura de cemento que sostiene el mástil de hierro que está frente a la comisaría", relató el jefe de la dependencia, después de haber reconstruido lo sucedido. "Fue cuestión de minutos, cuando el personal salió, ya estaba el joven ensangrentado", indicó.



El joven de 30 años, oriundo de Rosario del Tala y residente en Crespo, quien presenta antecedentes penales, habría recibido el golpe principal en su brazo derecho, siendo derivado posteriormente al Hospital San Martín de Paraná, desde donde se confirmaron lesiones de carácter leve.



"Por el momento se aguarda la evolución de las heridas y un diagnóstico definitivo", dijo Retamar, en relación a las medidas que podría llegar a tomar la fiscalía en turno.



Por varias horas Comisaría Crespo permaneció vallada con cintas, con el acceso restringido, en espera de la llegada de personal de Criminalística, que deberá realizar las pericias de rigor sobre la amplia superficie de sangre derramada.