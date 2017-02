Foto: Policía acusado de integrar banda de ladrones seguirá con prisión domiciliaria Crédito: Archivo

El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Miguel Ángel Giorgio, decidió rechazar el recurso de apelación que presentó la defensa de Oscar Brahin, subcomisario de la Policía de Entre Ríos que está acusado de integrar una banda que cometía robos en Paraná, Tala y Nogoyá.



En consecuencia, el juez ratificó la decisión de la jueza de Garantías Nº 1 en Feria, Paola Firpo, que el viernes 20 rechazó el pedido de morigeración de la prisión preventiva en la modalidad domiciliaria que viene cumpliendo el policía. Así, con aquel fallo, Brahin, apodado Turco, que fue beneficiado en noviembre de 2016 con la prisión preventiva en la modalidad domiciliaria por el plazo de 90 días, mientras se termina la Investigación Penal Preparatoria (IPP) de la causa que lo tiene como imputado del delito de Asociación ilícita, seguirá privado de la libertad en la casa de sus padres.



Los defensores, César Jardín y Julio Pedemonte, presentaron por escrito sus argumentos, que fueron refutados por Giorgio, que entendió que "no merecen tener acogida", arguyendo que la defensa no pudo demostrar que hubo una variación en la situación procesal de Brahin que hiciera variar la medida de coerción morigerada que ya viene cumpliendo.



También resaltó que los defensores destacaron que Brahin está cumpliendo con las restricciones que se le ordenaron cuando se le concedió la morigeración, entendiendo Giorgio que "esa es la conducta esperable de la persona que accede a ese beneficio, si no cumple con las restricciones corresponde revocarlo y deberá cumplir la medida de coerción en la Unidad Penal". En este sentido, señaló que no era correcto "tomar algo esperable para someter a evaluación la medida".



El juez también se manifestó respecto del argumento de los defensores, que sostuvieron que los demás coimputados en la causa están excarcelados, en una situación procesal más beneficiosa. En este sentido, Giorgio opinó que se trata de personas en situaciones diferentes, resaltando que Brahin se encuentra en una "especial condición" puesto que es efectivo de la Policía de Entre Ríos, por lo que la situación de éste "no es igual a la de los otros imputados, de los cuales dos están prófugos". Así, rechazó el argumento que sostenía un supuesto tratamiento "desigual" en el tratamiento de la situación de cada imputado.



A Brahin se le imputa que "desde el 9 de diciembre de 2015 hasta la fecha, Luis Ariel Sotelo, Julio César Sotelo, Faustino Alberto López, Remo Luis Alberto Sotelo, Sergio Daniel Prieto, Jonatan Denis Stajursky, Luciano Gastón Osuna Díaz, y Brahin integran una organización, destinada a cometer principalmente delitos contra la propiedad en Paraná, en Tala y en el departamento Nogoyá.



Desempeñándose en el rol de jefe Julio César Sotelo, quien dirige las acciones en el lugar del hecho y, en su caso, desactiva las alarmas inutilizando los sensores o efectuando cortes de energía, y Luis Ariel Sotelo, quien define domicilios a robar, evalúa dificultades, realiza la captación y administración de los ingresos producto de los robos. López, que se domicilia en Santa Fe, es cerrajero y participa en los robos realizando la apertura de las cajas fuertes siendo consultado permanentemente por los jefes para definir objetivos ilícitos y evaluar dificultades. Remos Luis Alberto Sotelo se ocupa de irrumpir en los domicilios a robar y comanda a quienes lo hacen con él, siendo estos: Prieto, Osuna Díaz y Stajursky". (El Diario)