Un hombre de 38 años quedó detenido tras no cumplir con la medida restrictiva de acercarse a su ex pareja.

Según se informó, la detención se produjo alrededor de la 01.30 de este martes, cuando el sujeto apareció molestando a su ex pareja en zona de calles Lucilo López y 21 del Oeste, de Concepción del Uruguay.

La Fiscalía en turno dispuso el traslado y alojamiento del hombre en Alcaidía de Comisaría Primera.