Una nueva estafa se registró este lunes alrededor de las 16.30 en un domicilio de calle Catamarca, de Paraná. Según se informó, un hombre de 30 años le indicó a una mujer de 96 años que en pocos en pocos minutos le iban a tocar el timbre para cambiarle billetes viejos por nuevos. La anciana cayó en la trampa y entregó la suma de U$S 555 y $ 700.Al respecto, el sub comisario Walter Armando Chávez, segundo jefe de Comisaría 1º, indicó aque se investiga quiénes fueron los autores de la estafa. "Ella no se percató de la situación y les entregó el dinero", dijo.Asimismo, confirmó que desde diciembre han ocurrido hechos similares e investigan si se trata de una banda o son hechos particulares.