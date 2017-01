Defienden celeridad con la que se actuó en la denuncia contra hinchas chilenos

Policiales Realizaron pericias a joven que denunció que fue violada por hinchas chilenos

La denunciante espera que la vengan a buscar



Informe psiquiátrico

Al referirse a la actuación judicial y policial respecto a la denuncia de abuso sexual por parte de una joven que viajaba en un colectivo con hinchas del club chileno Colo Colo, la fiscal de la Unidad Violencia de Género y Abuso Sexual de Paraná, Mónica Carmona, defendió la celeridad con la que se resolvió el caso."En el allanamiento al colectivo no se encontró, droga, ni pastillas, ni cocaína, ni paquetitos de marihuana. No había mérito y la investigación se despejó", explicó la funcionaria judicial a. "No había elementos para demorarlos y la verdad que se trabajó con mucha celeridad desde todos los estamentos", afirmó."Como habíamos dicho siempre, habían sido medidas precautorias las que se habían tomado. Ellos estuvieron demorados porque la escena del hecho, que en este caso era bastante particular porque se trataba de un colectivo, no podía ser modificada y tampoco sabíamos si de la prueba que teníamos que hacer o relevar en muy corto tiempo, iba a surgir la acusación concreta hacia alguien", precisó Carmona a"Éramos conscientes de lo excepcional de la situación, de la cantidad de gente involucrada y se logró despejar inicialmente la investigación o asegurar la prueba que necesitábamos para tomar una decisión de este tipo", sostuvo sobre la disposición para que los hinchas siguieran viaje."La denunciante manifestó desde el primer momento querer volver a su ciudad natal en Chile. Yo me comuniqué con familiares que tienen pasajes para venir a buscarla y están coordinando con un primo quien vive en Buenos Aires, cómo la buscan", contó la fiscal.Carmona agregó que en el marco de la investigación, fue entrevistado un amigo de la chica y dos conocidos de ella, entre ellos una mujer, todos pasajeros del colectivo demorado."Ellos corroboran parte del relato de la denunciante, pero relatan que ella empieza a actuar raro, algo que surge también del informe psiquiátrico que le hicieron los médicos del departamento de Salud Mental de Tribunales, que estaba pasando por una situación que no sabemos si es de base o producto de consumos. Ella misma admitió inicialmente haber consumido en forma voluntaria", expresó.