Escracharon a otro ladrón que cometió raid delictivo en comercios de Paraná

Policiales Ingresó a robar a un garaje y quedó registrado en las cámaras de seguridad

Otro malviviente quedó escrachado en las cámaras de seguridad de dos locales comerciales del microcentro paranaense. Se hacía pasar por cliente y aprovechaba el descuido de sus víctimas para robarles el celular, supoA las pocas cuadras, realizó la misma maniobra delictiva. Ingresó a la casa de venta de celulares Gustavo Alcain Comunicaciones ubicada sobre calles Alem y 9 de Julio y allí también sustrajo el celular del escritorio de la encargada de Accesorios del local.Fue una maniobra que duró tan solo segundos. "El me pidió una funda para una Tablet, yo me moví para mostrarle la mercadería y en ese segundo en el que me di vuelta, me sacó el celular. Me di cuenta cuando él se fue porque lo empecé a buscar y no lo encontré", comentario la víctima a Elonce TV.La mujer aseguró que cuando recurrió a las cámaras de seguridad, ahí quedó confirmado que el supuesto cliente era el que le había sacado el celular.El malviviente vestía una remera en color lila, bermuda de jeans y tenía tatuajes en su brazo izquierdo y en la nuca."El teléfono era de un valor promedio, pero su valor es sentimental porque tenía las fotos de mi hijo", aseguró la víctima que dijo sentir "angustia" tras el lamentable episodio. "Uno no sabe la situación de la persona que hace esto, porque tal vez en su situación lo necesita, pero a mí me duele por el valor sentimental", reconoció.