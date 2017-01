Se recupera el hombre lesionado en sus partes íntimas por su pareja

Policiales Una mujer atacó a su pareja y lo hirió de gravedad en sus partes íntimas

El hombre de 48 años oriundo de la localidad bonaerense de Florencio Varela que permanece hospitalizado en el San Martín de Paraná, se recupera de un desgarro escrotal ocasionado por su pareja tras una discusión de alcoba.Según confirmó el jefe de la guardia del nosocomio, Dr. Carlos Cuestas a, "la recuperación es buena, porque el escroto tiene muy buena irrigación y no afectó a los testículos"."Es una herida, que si bien es sensacionalista porque es una zona que sangra mucho, se sutura sin ningún tipo de problema. Después de la sutura, seguirá con antibióticos, antitetánica y la herida no le va a representar mayores problemas", confirmó el médico.De acuerdo a las declaraciones del galeno, la víctima no tiene otra lesión que pueda generarle algún tipo de consecuencias.El Dr. Cuestas confirmó que el desgarro escrotal fue producido "sin ninguna duda, por una mano y es factible que sea por una uña".Es que según trascendió, la agresora sería su propia pareja, una mujer de 43 años.El incidente se registró en el interior de una vivienda de la localidad de San Benito, donde la pareja se encontraba de paseo.