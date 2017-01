Continuará detenida la mujer acusada de encargar el crimen de su ex

Ana Libertad Sánchez, ex esposa de José María Ventos (Zengo) , continuará alojada en dependencias policiales a disposición de la Justicia de Concepción del Uruguay, tras haberse resuelto en audiencia desarrollada este lunes, la prisión preventiva por 30 días.Sánchez fue coimputada de "Homicidio Agravado por el Vínculo y Promesa Dineraria" en perjuicio de Ventos, hecho perpetrado la madrugada del pasado 11 de diciembre en su casa de barrio Rocamora de La Histórica.La audiencia se desarrolló ante la jueza de Garantías en turno, doctora Evangelina Bruzzo, con la presencia de los abogados defensores, doctores Félix Pérez y Sebastián Arrechea, así como la parte acusadora, los fiscales, Fernando Martínez Uncal y Gabriela Seró.El fiscal Martínez Uncal dio cuenta que Ana Sánchez y la menor involucrada, fueron el día anterior al hecho a la casa del otro joven imputado donde habrían pergeñado el crimen.Durante la madrugada del 11, el adolescente fue en un remis a la casa de Ventos, a quien le entregó un celular para la venta y cuando éste se dio vuelta, le efectuó un disparo en la cabeza, y un segundo tiro cuando la víctima ya estaba tendida en el piso.El fiscal señaló que como pago le habían ofrecido 20 mil pesos, entregándole al día siguiente como adelanto, una bicicleta cuyo valor es de 10 mil pesos y al otro día los 10 mil pesos estantes.La Fiscalía explicó que Antonio Oscar Ventos, se presentó en fiscalía y manifestó que a partir del homicidio de su hermano, la familia había cambiado sus costumbres y que esto no demostraba estar pasando un duelo, sino por todo lo contrario, se vivían noches de reuniones y de música a pleno, participando tanto vecinos, como amigos de los jóvenes hijos, al punto de haber renovado parte del mobiliario y vendido autos, agregando que se consumía drogas.Otra declaración clave sería la de la madre del menor implicado, ya que se presentó ante la autoridad judicial y contó que su hijo había cambiado sus hábitos de vida y que consumía drogas.También le extrañó la tenencia de la bicicleta, así como de ropas costosas y sobre todo la tenencia de armas en sus manos, que al parecer vendía con su novia. Estos cambios de actitudes y costumbres, sus altibajos emocionales y de carácter, se suscitaron cuando comenzó la relación con la menor.Los fiscales solicitaron la prisión preventiva, para evitar riesgos procesales o de fuga, señalando que se espera recibir diferentes declaraciones testimoniales a vecinos e hijos de Sánchez (estos de 19, 15 y 9 años), así como la necesidad de realizar estudios psicológicos a la detenida y receptar informes sobre celulares secuestrados.La doctora Seró fue terminante al señalar que se podía observar que Sánchez dominaba la situación con una notoria inteligencia para pergeñar el hecho y aprovecharse de la vulnerabilidad del joven por su condición social y adicción a los estupefacientes, agregando además que ella había proporcionado el arma y luego la había ocultado, la que aún no fue encontrada.Por todo esto pidieron 90 días de prisión preventiva, lo que demandaría su traslado a la Unidad Penal de Mujeres de Paraná.A su turno, el doctor Félix Pérez se opuso al pedido de los fiscales y rechazó, argumentando que la Fiscalía solo cuenta con un falso testimonio y una falsa confesión de un menor, que no puede llevar a la aplicación de una medida como la prisión preventiva.Pérez dijo que el dinero disponible por el menor, bien podían ser producto de la venta de armas y otros ilícitos como había dicho a su madre y no hay elementos para que se piense lo contrario.El defensor fue terminante al señalar que para solicitar una prisión preventiva, primero hay que investigar y lograr pruebas, no de la manera que pretendía la Fiscalía, que cuenta solo con conjeturas porque "no se investigó nada". También cuestionaron el hecho de que se suponga que no hubo duelo tras el crimen, indicando que no hay un indicativo que diga cómo vivir un duelo y que cada uno lo vive a su manera, reclamando airadamente que "investiguen y detengan si es necesario, pero no pretendan detener para investigar".A su turno el doctor Sebastián Arrechea solicitó que se levante la incomunicación de Sánchez y que esta pueda ver a sus otros hijos de 15 y 9 años, los que deben declarar en Cámara Gesell.Además propuso otras medidas alternativas como ser la libertad bajo caución real con un monto fijado por la jueza y que queda al cuidado de Alejandro Ventos, hermano de hombre asesinado, quien confía en que Sánchez es inocente.También propuso la prisión domiciliaria con custodia policial, como en el caso de la menor, o en su defecto la prisión preventiva pero por 30 días, de manera de que no deba ser trasladada a la cárcel y así alejarla de su hijos.Concluidos los alegatos, la jueza le dio la palaba a la imputada, quien con su rostro desencajado y visiblemente deprimida, solo atinó a pedir estar con sus hijos, tras los cual la jueza dispuso la prisión preventiva por 30 días, debiendo quedar alojada en la Comisaría del Menor y la Mujer, por lo que finalizada la audiencia fue llevada a sede policial.