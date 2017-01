Autorizaron a seguir viaje a chilenos acusados de drogar y violar a una joven

Sociedad Diarios de Chile hicieron eco de la denuncia por violación en un colectivo

Tras permanecer durante más de 24 horas demorados en el gimnasio de la Escuela de Policía en Paraná, la Justicia entrerriana autorizó al contingente de hinchas de Colo Colo de Chile, acusado de haber drogado y violado a una joven de 19 años, a continuar viaje rumbo a Brasil, donde el equipo trasandino disputará un partido por la pre Libertadores frente a Botafogo.De las personas que iban inicialmente en el micro, fueron 45 quienes pudieron continuar viaje, dado que la fiscal de la Unidad Violencia de Género y Abuso Sexual de Paraná, Mónica Carmona, determinó que continúen en la capital entrerriana la denunciante y dos menores que iban en el colectivo."Las actuaciones comenzaron cuando personal policial detuvo la marcha de un colectivo que viajaba desde Chile y durante el operativo, una joven bajó diciendo que necesitaba ayuda y ser auxiliada; ahí se entrevistó con uno de los oficiales que la aparta del lugar porque estaba en un estado muy alterado", explicó a, la fiscal de la Unidad Violencia de Género y Abuso Sexual de Paraná, Mónica Carmona.Asimismo, había aclarado que no había imputados ni detenidos, "simplemente fueron demorados en un lugar para mientras tanto poder hacer las pericias que correspondan sobre el colectivo".Según confirmó la fiscal, la joven tiene 19 años, es de nacionalidad chilena, y según sus dichos, "fue invitada por un amigo para ir a presenciar un partido en Brasil, y que estaba con dos amigos más en el colectivo"."Tal cual lo denunció, había consumido muchas sustancias estupefacientes pero que no sabe por qué en un momento pierde el conocimiento y que por distintos motivos que no voy a precisar en este momento, ella asegura que ha sido abusada sexualmente refiriendo dolores y algunas cuestiones", reveló Carmona. "Ella había querido descender y no podía", agregó.Ante la premura del caso, personal policial tomó los recaudos correspondientes, se dio intervención a la Fiscalía en turno y se le brindó la asistencia necesaria para luego trasladarla a Paraná donde se le tomó la denuncia hasta altas horas."No fueron constatadas lesiones físicas de abuso sexual agresivo en su cuerpo o sus partes íntimas", aseguró.