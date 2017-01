Realizaron pericias a joven que denunció que fue violada por hinchas chilenos

Sobre los 47 detenidos

Rescataron aen un micro por hinchas del club chileno Colo Colo durante un viaje desde el país trasandino.El operativo se registró alrededor de las 21 de este domingo durante un control en el puesto caminero situado en Aldea Santa María, en el kilómetro 496 de la Ruta Nacional 12, a unos 60 kilómetros al este de la ciudad de Paraná., la fiscal de la Unidad Violencia de Género y Abuso Sexual de Paraná, Mónica Carmona.Según confirmó la fiscal, la joven tiene 19 años, es de nacionalidad chilena, y según sus dichos,El micro trasladaba simpatizantes del club chileno Colo Colo que viajaban con destino a Brasil para presenciar un partido por la Pre Libertadores con Botafogo."Tal cual lo denunció,y que por distintos motivos que no voy a precisar en este momento,y algunas cuestiones", reveló Carmona. "Ella había querido descender y no podía", agregó.Ante la premura del caso, personal policial tomó los recaudos correspondientes, se dio intervención a la Fiscalía en turno y se le brindó la asistencia necesaria para luego trasladarla a Paraná donde se le tomó la denuncia hasta altas horas.La joven fue revisada por el médico forense y esta mañana se le hicieron los exámenes psiquiátricos y psicológicos que corresponden.La fiscal subrayó que, aseguró."El Dr. Molteni, quien la revisó, no constató lesiones, lo que no que no significa que pueda haber o no existido abuso, cuestión que podrá descartarse con muestras químicas que fueron tomadas y de muestras de orina", agregó.Actualmente, la víctima está alojada en una casa para alojamiento de mujeres, donde fue atendida y pudo descansar. La Fiscalía trabaja para contactar a su familia en Chile debido a que la joven solicita regresar a su país de origen."Dadas las características de los hechos denunciados, porque ella anoche no podía individualizar personas, ni mayores informaciones, se tomaron las medidas precautorias respecto a las personas que iban en este colectivo, donde, hasta tanto la justicia pueda esclarecer lo que está pasando y de qué se trata este hecho denunciado por la mujer, son medidas de aseguramiento de prueba", argumentó Carmona.En tanto, el colectivo (XS 82.29) de la empresa de turismo chilena "Transportes Luis Vallejos" fue secuestrado y fajado para que nadie pueda sacar cosas del vehículo, hasta tanto el Juez de garantías se expida sobre la requisa vehicular.