Malvivientes ingresaron a robar una vivienda mientras dormían los moradores

Un hecho delictivo de preocupantes ribetes, ocurrió en la madrugada de este domingo en Concepción del Uruguay, cuando delincuentes entraron a una vivienda mientras los moradores dormían y robaron varios elementos.



La dueña de casa escuchó los ruidos y bajó las escaleras, cuando se encontró con los ladrones en su living; éstos se dieron a la fuga.



El hecho tuvo lugar en el domicilio de la familia Horisberger, de calle 8 de Junio al 1700, donde los sujetos violentaron el portón del garaje para entrar y así acceder a la casa, mientras el matrimonio dormía en la planta alta y sus pequeños hijos de año y medio y tres años, lo hacían en el dormitorio de abajo.



Los malvivientes se apoderaron de un estéreo del automóvil Peugeot 206, una bicicleta todo terreno, una notebook, diferentes elementos y billeteras de los damnificados, pero no pudieron continuar robando, ya que la dueña de casa escuchó ruidos extraños y bajó las escaleras, encontrándose cara a cara con estos individuos, los que afortunadamente no la atacaron y se dieron a la fuga.



"Fue un shock muy grande lo que tuve que vivir. Escuche ruidos y bajé, encontrándome con uno de estos sujetos frente a mí, pero de los nervios ni me acuerdo de la cara. También había uno en la puerta del dormitorio de mis hijos y otro saliendo de la cocina. Grité fuerte y mi esposo bajó corriendo, por lo que estos individuos se fueron por donde habían entrado", rememoró la mujer a 03442. "Es muy traumático saber que estas personas estuvieron en tu casa y vos ni cuenta te habías dado, y más aún, sabiendo que estaban a un paso de tus hijos", advirtió.



Tras lo sucedido dieron aviso a la Policía; intervinieron personal de Investigaciones, efectivos de la Comisaría Segunda y de la División Criminalística.