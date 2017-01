Víctima visitaba a ex pareja que tenía prohibido acercarse a ella por violento

El juez de Garantías Nº 4 Mauricio Mayer resolvió el sábado por la mañana rechazar el pedido de arresto domiciliario y mantuvo la libertad ambulatoria con medidas de restricción, que se dictaron en noviembre de 2016, sobre un hombre acusado de serios casos de violencia de género. La compleja causa exhibió que la víctima visitaba a su ex pareja, que tenía prohibido acercarse a ella.



La fiscal de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual, Mónica Carmona, y el defensor público, Jorge Sueldo, luego de una ardua negociación, acordaron solicitar la prisión preventiva en la modalidad de arresto domiciliario para un hombre que es investigado por varios hechos, supuestamente ocurridos en contexto de violencia de género.



Sin embargo, el juez de Garantías Nº4 Mauricio Mayer, resolvió el sábado por la mañana, mantener la libertad ambulatoria con las medidas de restricción que le dictó su par Humberto Franchi, el 16 de noviembre de 2016. Entre estas se encontraba que el hombre no podía acercarse al domicilio de su ex pareja, con quien tiene una hija de un año, y tenía prohibido molestarla por sí o por terceras personas por cualquier medio.



En la audiencia se pudo saber que la mujer visitaba a su ex pareja, a quien acudía en busca de vivienda o dinero, a pesar de las medidas que pendían sobre aquel y que el hombre la buscaba en las viviendas en que la mujer se encontraba. En su decisión, Mayer extendió por 30 días la prohibición de acercamiento oportunamente dictada, comprendiendo la vivienda en la que la mujer se encontraba al momento de los hechos y a la sede de la Casa de la Mujer, en calle Alameda de la Federación, donde actualmente se encuentra.



Carmona y Sueldo buscaron acordar una salida a la compleja situación para que ésta no se desborde, puesto que el hombre es investigado por graves hechos, entre los que se encuentra que habría ingresado a la casa en la que se encontraba su ex pareja mientras ésta se bañaba, y amenazándola con un cuchillo, la habría violado, algo que el imputado negó en la audiencia. Entre los hechos que sí se le imputaron, se encuentran los delitos de Lesiones leves agravadas, Amenazas simples y Lesiones leves calificadas, todos en concurso real. Por estos, Franchi le impuso 90 días de restricciones, que vencen el 11 de febrero.



Así relatada la imputación, para la fiscal el hombre incumplió con la medida de restricción, por lo que correspondía revocarle la libertad ambulatoria. Sin embargo, tras escuchar a la partes, Mayer advirtió que se encontraba ante un caso complejo, en el que el imputado, si bien le cabe responsabilidad por el desenlace de los hechos, no era absolutamente responsable puesto que entendió que "usted no acató la orden dictada, pero hay razones para ello porque está la otra persona que va a verlo". Tras señalar que no encuentra motivos para agravar la medida coercitiva dictada, porque sería "inocua en relación a ese riesgo", respecto a la prohibición de acercamiento, puesto que la denunciante lo busca, el juez le explicó al imputado que no debe violar las medidas de coerción y, al reclamo del hombre respecto de la imposibilidad de ver a su hija, le señaló que "no estamos en terreno fácil, estamos en terreno difícil" y le precisó que está interviniendo el Consejo Provincial del Niño, el adolescente y la familia (Copnaf) para que pueda verla. También le señaló que si la mujer va a buscarlo, deberá informar a la policía para que intervenga y la retire del lugar. (El Diario)