Confirmaron que el cuerpo hallado cerca de La Paz es de Claudio Baldezari

El domingo por la tarde fue hallado un cuerpo en el río Paraná, en zona de islas frente a La Paz. Ni bien se supo que podría tratarse del intendente de Villa del Rosario, Claudio Baldezari, un grupo de funcionarios y familiares se dirigieron hacia esa ciudad.El vice Intendente a cargo de la Presidencia Municipal, Gustavo Zandona, el Secretario de Gobierno y el titular de Obras Públicas municipal se sumaron a familiares para el reconocimiento.Si bien no hay un parte oficial que confirme la noticia, fuentes, policiales y judiciales, confirmaron que el cuerpo pertenece al jefe comunal. Uno de los datos es que se halló entre sus ropas el teléfono celular.Zandona fue muy cuidadoso y en contacto telefónico con el sitio Tal Cual Chajarí dijo "posiblemente pero no está confirmado oficialmente".La búsqueda de Baldezari duró 17 días y algunas horas. El paraje donde se halló queda exactamente a unos 3 kilómetros al sur del puerto paceño, frente a los ex cuarteles en "la otra punta de la ciudad".La prefectura fue alertada por isleños y empleados de una barcaza de transporte de ganado sobre el hallazgo de un cuerpo.Los lugareños indicaron que en horas de la tarde de este domingo encontraron un cuerpo en la zona conocida como "el islote de los cuarteles" o también como "lo de Mesa".Una fuente que transportó el cuerpo confió que "a simple vista está irreconocible, pero la vestimenta encontrada podría dar", refiriéndose a la ropa que llevaba Baldezari en aquella trágica siesta.