Mujer y su hija en cautiverio: 90 días de prisión preventiva para el acusado

A las 18.25 del sábado comenzó la audiencia de prisión preventiva solicitada por la fiscal de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual, Mónica Carmona, quien pidió que Sergio Alcides Caimer, de 31 años, pase 90 días en la cárcel de Paraná mientras su termina la Investigación Penal Preparatoria (IPP) en la causa que se sustancia en contra del hombre, que presentó un Certificado Nacional de Discapacidad en el que consta que padece de esquizofrenia, por graves hechos de violencia de género contra Maricel Yanes y su hija de dos años.Los hechos investigados habrían ocurrido en una vivienda ubicada en las inmediaciones de calle Costa Rica al final, cerca de Colobran y Andreu, en barrio San Agustín.La defensora pública Fernanda Álvarez, que no negó la gravedad de los hechos que se investigan, se opuso a la que la medida de coerción se realice en la Unidad Penal, porque entendió que no se podía enviar a la cárcel a un paciente con un cuadro esquizofrénico, constatado por un certificado nacional, además de que se supo que era paciente psiquiátrico del Hospital Escuela de Salud Mental.Así, pidió que la medida se cumpla en el Hospital Escuela, con custodia policial, donde podía ser controlado.Tras escuchar a las partes, y constatar por sus propios medios que Caimer no estaba en condiciones de estar en la sala, al punto que ordenó que sea retirado, el juez de Garantías Mauricio Mayer, entendió que cabía dictar la medida de coerción, ante el riesgo de entorpecimiento de la investigación, y que la misma debía cumplirse en la cárcel por el plazo solicitado por la fiscal, supoMayer argumentó que en la audiencia no se discutía el fondo de la cuestión, si Caimer, por su cuadro podía comprender la criminalidad de sus actos, sino una medida instrumental, relacionada con la peligrosidad de Caimer para impedir el proceso penal, mientras se termina se sustanciar la IPP.Carmona, que precisó que la pareja convivía desde hacía cinco meses, defendió su alegato y precisó que Caimer está procesado, con fecha de audiencia de Suspensión del juicio a prueba o Probation, fijada para los próximos días, por el delito de Robo de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa, en un hecho que habría cometido el 5 de abril de 2016.La fiscal dijo que otro médico lo entrevistó y evaluó por aquel hecho y determinó que podía ser sometido a un proceso.También señaló que testigos, que son vecinos de la casa donde habrían ocurrido los hechos, declararon y sostuvieron que sabían que la mujer vivía allí con su hija, pero que durante dos meses no la vieron salir de la casa, y declararon que escuchaban los gritos de dolor de la mujer y la niña, y los gritos intimidantes de Caimer. Por último acotó que Criminalística comprobó que la puerta, ventanas y techo de la casa estaban conectados a un cable de 220 voltios, presumiendo que era para que la mujer y la niña no se escaparan y para que nadie pudiera auxiliarlas desde el exterior.Personal de Comisaría Quinta intervino el viernes, luego de una denuncia y rescató a una mujer de 34 años y a su pequeña hija. Según se informó, alrededor de las 20.30 los policías llegaron a la vivienda e ingresaron por la ventana. Allí constataron que madre e hija, oriundas de barrio Puerto Márquez, de La Paz, vivían en condiciones inhumanas. La mujer fue trasladada al Hospital San Martín, para ser atendida, en tanto la niña fue derivada al San Roque.Tanto la joven como su hija están siendo tratadas, ya que presentaban "signos de violencia, actual y de vieja data, además de desnutrición", se informó desde la Policía.