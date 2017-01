Cautiverio de una mujer y su hija: habló la madre del joven detenido

Estela Romero, madre de Sergio Alcides Caimer, detenido por el aberrante hecho en calle calle Colobrán y Andreu, de la capital provincial, habló cony dijo que su hijo está en tratamiento psiquiátrico. "Yo le busco siempre la medicación en el Hospital Roballos. Se tiene que poner un inyectable, pero no lo hace, porque dice que lo deja ´como dormido´". Mencionó que "pidió ayuda, "muchas veces" porque su hijo "se puso cada vez más agresivo"."Hace como tres meses vino el médico forense de Tribunales, yo pedía ayuda a los gritos. Cambiaba de personalidad a cada rato, a veces estaba bien y a veces estaba re loco", describió la mujer respecto de la situación en que se encuentra su hijo. Y entendió que "se llegó a esta situación porque no me ayudaron. Necesito que lo trasladen a un hospital donde no se pueda escapar. Está todo asentado que yo ya había pedido ayuda".La madre del joven ahora detenido, aseguró que ella no vive con su hijo, que se acercaba hasta la casa de él, para "ayudarlo": "Lo hacía en todo lo que podía, le traía la comida, pero él no me dejaba pasar a la casa", relató."Estuvo internado seis veces, está re enfermo, lo operaron, le falta un riñón, ahora se debía operar de la vesícula pero no quería hacerlo, vomita todo lo que come. Además de los nervios está enfermo de la cabeza. Todo lo que hace, lo hace porque no está bien", dijo Romero.En cuanto a la mujer que Caimer tenía en cautiverio, aseveró: "Parecía que estaba todo bien, yo no entraba. No sabía que la chica estaba golpeada".Mencionó que la victima de este hecho y su agresor se conocieron "en la placita del Bombero; ella y su nenita andaban en la calle, por eso vinieron a vivir con él".Reconoció que la casa estaba electrocutada: "Estaba todo con corriente. Una vez, casi me quedo pegada".Dijo que pide para su hijo que "lo internen". Mencionó que tiene "todos los papeles de discapacidad".