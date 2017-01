Sospechan que al empresario español lo descuartizaron con siete cuchillos

Aunque parece esclarecido, el crimen del empresario Roberto Fernández Montes (67) les sigue dando trabajo a los investigadores, que ayer centraban sus esfuerzos en dos frentes.



Por un lado, en determinar cuántas personas participaron en las diferentes etapas del caso. Por otro, profundizarla hipótesis de que los asesinos descuartizaron el cuerpo de la victima en el baño de su departamento del barrio porteño de Caballito, donde ocurrió el homicidio. Fue sobre este último punto -la mecánica del asesinato y posterior encubrimiento-, que ayer el abogado de la familia, Matías Morla, aportó un dato nuevo y escalofriante: de la casa de la víctima desaparecieron nade menos que siete cuchillos. Hasta el momento la causa abierta por el asesinato del empresario suma tres nombres. El más complicado- y ya detenido- es su yerno, Santiago Corona (34), quien quedó filmado cuando sacaba el cuerpo del edificio de Aranguren 36. Con igual prueba en contra, pero prófugo, estáel carnicero paraguayo Pedro Ramón Fernández Torres. Preso, aunque con menos indicios incriminatorios, la lista la cierra el mecánico César Ricardo Arce. Este último no fue filmado en el lugar del crimen y presentóuna coartada, pero para la familia podría tratarse de la persona que conectó a Corona con Fernández Torres.



Si fueron todos ellos, algunos o incluso faltan nuevos nombres es algo que todavía no esta del todo claro. Ayer en Radio Mitre, el abogado Morla reveló la desaparición de los siete cuchillos, especuló con que al empresario lo descuartizaron en el baño de su propia casa y agregó un dato más: dijo que el posible cuarto implicado es un hombre llamado Gabriel, que habría colaborado en el episodio.



De lo que están seguros los investigadores es que a Corona debieron ayudarlo a deshacerse del cuerpo al menos dos personas más. La razón: el día crimen sus movimientos indican que no pudo haber sacado el cadáver y hecho el recorrido hasta Esteban Echeverría (donde apareció quemado el auto del empresario) y Cañuelas (adonde fue encontrado el cuerpo descuartizado y quemado) con el tiempo suficiente para volver a su casa de Caballito en los horarios que aportó su esposa, Natalia, hija mayor de la víctima.



De acuerdo a lo que determinó la Policía, Corona volvió a su casa 40 minutos después de haber quedado filmado saliendo del edificio de su suegro junto a un cómplice. Una vez allí tiró su calzado a la basura y lavó la ropa que llevaba puesta.



El dato fue aportado a la causa por Natalia Fernández Montes, quien comprometió la situación de su marido al declarar ante la Justicia a las pocas horas de que Corona fuera detenido, el último domingo.

Fuentes judiciales contaron a Télam que, según el relato de la hija mayor de la víctima, el sábado 21 de enero Corona llegó a su casa de la calle Senillosa al 300 alrededor de las 14.30 y lo primero que hizo fue sacarse la ropa que llevaba puesta y meterla en el lavarropas. Estaba transpirado y muy nervioso, dijo.

"A la mujer le llamó mucho la atención que su esposo se pusiera a lavar ropa él mismo -cosa que nunca hacía-, un sábado a las dos y media de la tarde", dijo a Télam un jefe policial que participa de la investigación.



En aquella declaración, brindada en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 6, Natalia contó que su marido "embolsó y tiró a la basura" el calzado que llevaba puesto ese día.



Con estos datos, el juez de instrucción a cargo de la causa, Hernán Martín López, ordenó allanar la casa de Corona. Allí personal de la comisaría 11° de la Policía de la Ciudad secuestró en el tender la ropa que el sábado a la tarde Corona había lavado en el lavarropas.



Entre las prendas secuestradas, el juez espera obtener algún resultado de la camisa clara de mangas cortas y el jeans con los que el sospechoso aparece en los videos de la causa.



"Toda esa ropa fue enviada a la División Laboratorio Químico de la Policía Federal para que sea analizada por los peritos ante la posibilidad de detectar algún rastro de sangre perteneciente a la víctima o algún otro elemento incriminatorio", explicó una fuente judicial.



El juez López también le ordenó a los agentes de la comisaría 11° secuestrar toda la basura que había en el edificio del imputado. Pero el calzado que descartó no pudo ser localizado hasta el momento.



Además se ordenaron pericias en el baño de la casa de la víctima para comprobar con análisis de luminol -un reactivo que detecta rastros de sangre, aún lavados- si efectivamente el descuartizamiento se realizó allí. "Al cuerpo, según se ve en los videos y de acuerdo a cómo apareció, no lo sacaron entero del edificio", confiaron los voceros.



Los investigadores tienen la certeza de que Corona no participó del descarte del cuerpo en Cañuelas, ni del del auto en Esteban Echeverría.



Es que el acusado llegó a las 14.30 a su casa de la calle Senillosa, ubicada a unas 15 cuadras del edificio de Aranguren 36, tan sólo 40 minutos después de haber quedado filmado por las cámaras de seguridad del edificio de su suegro cuando se retiró en el Suzuki Fan con el cadáver.



La declaración de Natalia es otro elemento que compromete la situación de Corona, quien al ser indagado el martes pasado por López prefirió no declarar. El yerno ya fue identificado por varios testigos como una de las dos personas que aparece en los videos manipulando el cadáver de Fernández Montes cuando lo bajaron en ascensor hasta la cochera del edificio para cargarlo en el baúl del Suzuki.



Además, en el baúl del Citroën C4 secuestrado al imputado se encontraron en una bolsa de cápsulas de café los 20.000 dólares que la víctima ocultaba en el motor del jacuzzi de su baño y que fueron robados por los asesinos. Una hipótesis es que se lo llevaron para simular un robo. Otra, que había aún más dinero y que todo lo que falta lo recibió el carnicero como pago por su rol de "sicario".



"Si Giselle, la hija menor de la víctima, no se ponía a revisar las filmaciones del edificio, todavía estaríamos pensando que se trataba de una desaparición", destacó ayer Morla en Radio Mitre. "Y si no hubieran estado funcionando las cámaras, que hasta hace unos días no andaban, nunca hubieramos sabido lo que realmente ocurrió", agregó.



La sospecha de que actuaron cuatro hombres en el asesinato se basa, entre otras cosas, en que Corona no participó del descarte final del cuerpo y que esta acción requirió de la participación de entre dos y tres personas por lo menos.



Clarín.