A palazos, chofer bajó del colectivo a dos ladrones

Un nuevo hecho de inseguridad en un colectivo de pasajeros ocurrió este viernes por la tarde en Rosario, con la salvedad de que esta vez no tuvo consecuencias negativas por la valentía del chofer, que enfrentó a los ladrones con el palo que se usa habitualmente para revisar los neumáticos.



Un coche de la empresa Metropolitana que hacía el recorrido Rosario-Zavalla transitaba este viernes alrededor de las 14.30 por bulevar Avellaneda. Al llegar al semáforo de la cortada Marcos Paz (a metros de calle Mendoza), dos hombres vestidos con camiseta de Central intentaron subir al micro.



Según el testimonio de una pasajera, Lorena, el chofer los reconoció e intentó cerrar la puerta delantera. Sin embargo, uno de los presuntos ladrones logró introducir una de sus piernas y luego abrió la puerta, permitiendo que su compañero también suba al colectivo.



Todo ese movimiento le dio tiempo al conductor para sacar de atrás de su asiento el palo que habitualmente se usa para constatar el estado de los neumáticos, y con ese objeto enfrentó a los intrusos.



"En ese momento éramos todas mujeres las que estábamos en el colectivo; nos fuimos todas a la parte trasera, pero el chofer en la lucha no nos podía abrir la puerta para bajar y pedir ayuda", relató Lorena.



"Entonces una señora gritó que estaba llamando al 911 y ahí los dos hombres se bajaron del colectivo y se alejaron corriendo", agregó la pasajera.



El chofer y la mujer que llamó a la Policía confiaron que los dos supuestos ladrones son conocidos en la zona y que en la terminal de ómnibus "no los dejan entrar". (Rosario3)