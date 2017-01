Joven herido en robo: "No es la primera vez. Siempre pasa algo en el barrio"

Un violento robo ocurrió anoche en la ciudad de Paraná mientras descansaba una familia, domiciliada en Perette y Pirán.pero gracias a Dios no me dio, y en ese momento, el otro chico me tiró con una piedra más grande que la mano y me la da en la cabeza", relató el joven sobre el violento robo., se levantaron mis padres, mientras los chicos se llevaban la hormigonera. También se levantaron los vecinos y llamaron a la Policía, pero ya se habían llevado la máquina", explicó la víctima de violento robo.Luego del violento hecho y después de haber recibido atención médica, y en la que le debieron hacer siete puntos de sutura en el cuero cabelludo, el joven paranaense que se encontró con los ladrones en el patio de su domicilio, contó aAl ser consultado sobre el suceso que podría haber tenido peores consecuencias sobre su humanidad y por el riesgo que podría haber tenido su vida, Dante dijo que "Gracias a Dios no pasó nada más grave, más que romperme la cabeza. Pero"Te da bronca porque es algo que pasa continuamente, queremos que esto se termine. Que se cambie el sistema judicial o algo porque los tiempos son distintos", remarcó Dante