Presunto abuso en fiesta: la querella aguarda pruebas médicas "relevantes"

En el marco de la investigación por un supuesto abuso a una menor ocurrido en una fiesta de cumpleaños que tuvo lugar en una casa quinta de la Toma Vieja de la capital entrerriana, este viernes se sumaron nuevos testimonios.Al respecto, la abogada Rosario Romero, que representa a la querella, indicó aque "dentro de la complejidad del hecho, y de toda la prueba que hay que juntar, y hoy se tomaron tres declaraciones testimoniales ycomo las de laboratorio y una ampliación del informe médico de tribunales que lo vamos a requerir el lunes".Sobre la marcha de la causa, la abogada señaló que "estamos en una etapa preliminar, donde se valora mucho lo que dicen los que concurrieron a la fiesta, pero también dentro del contexto de amistades y simpatías, enemistades que se pudieron haber generado a partir del hecho en sí, que fue traumático".; no hay ninguna otra cosa que atraviese la investigación más que un deseo, de quien se siente víctima, que se investigue en profundidad".Consultada sobre lo que se dice sobre lo sucedido en las redes sociales, como Facebook y Twitter, Romero fue categórica: "Deploro las manifestaciones en redes sociales que revictimizan a una niña que denuncia abuso.; y esto ocurre con niños, adolescentes y también con personas adultas. Es casi un cliché en este tipo de delitos, al primero que se investiga es a la víctima y en realidad lo que se tiene que investigar es el hecho y la conducta de los posibles autores".Finalmente, Romero indicó que la menor al momento del supuesto abuso, "estaba indefensa, bajo los efectos de alcohol o de algún otra sustancia que no sabemos porque los informes de laboratorio no han llegado".