Violentísimo choque: Conductor dijo que "no le dio el ángulo para doblar"

Policiales Un auto chocó violentamente contra la columna de un semáforo en Paraná

Un violentísimo accidente de tránsito ocurrió a las 5.50 de este viernes en la intersección de Avenida de las Américas y Avenida Ramírez de la capital entrerriana, donde Ford Galaxy chocó contra una columna del semáforo.El rodado habría circulado a alta velocidad por Avenida Ramírez hacia el sur y al intentar doblar hacia Avenida de las Américas impactó contra la columna. El hombre que manejaba con domicilio en Oro Verde, fue rescatado del vehículo y no quiso que lo trasladaran al hospital San Martín. Durante varias horas permaneció en el lugar del hecho. Según informaron bomberos, "emanaba olor a alcohol".Al ser consultado por, el conductor, de 43 años, ratificó que los semáforos estaban intermitentes, pero admitió: "Me lo comí"."El impacto fue en el lateral derecho, del lado del acompañante. Él dice que no sabe lo que sucedió, que aparentemente no le dio el ángulo para tomar Avenida de las Américas", precisó la funcionaria.Enseguida puso de relieve: "Afortunadamente no había transeúntes en la zona, tampoco otro rodado ni circulaba ningún acompañante con él", ya que si así hubiese sido, las consecuencias podrían haber sido fatales.