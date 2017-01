Entraron a robar a su casa y le erraron un disparo pero le "rompieron la cabeza"

Un joven paranaense sufrió un violento robo en su domicilio. La víctima del atraco se encontró con dos sujetos en el patio de su casa, que intentaban sustraer una máquina hormigonera, pudo saber Elonce.com.

Al ver la presencia del morador de la casa, lejos de amedrentarse y huir de la finca ajena, uno de los delincuentes, extrajo un arma de entre sus ropas y disparó contra el joven pero afortunadamente, erró el tiro. Sin embargo, el cómplice del ladrón, arrojó una gran piedra al defensor de su propiedad y le provocó una gran herida en su cabeza.



Tras el violento hecho y después de haber recibido atención médica, el joven paranaense que se encontró con los ladrones en el patio de su domicilio, expresó su indignación por lo ocurrido.

"Estoy harto de vivir en la inseguridad. Y no me importa si a alguien no le gusta lo que estoy por escribir pero basta de aguantar", señaló DL, la víctima del robo.

"Hace unas pocas horas, entraron a mi casa a robarnos dos pen? . Me dispararon y por suerte el tiro no me pegó; pero el otro pen? me tiró con una piedra y me rompió la cabeza, ¿por qué? Porque quiso arrebatar la hormigonera que se estaba llevando de patio de mi casa!", relató el joven paranaense.



"Basta de esto!!", expresó y continuó: "mis viejos se rompen el lomo para laburar y terminar su casa y vienen a sacarnos lo poco que uno tiene", remarcó según pudo saber Elonce.com.

"Lo peor que ellos están sueltos y nosotros encerrados con miedo", dijo el joven y agregó: "quiero vivir bien tranquilo y no acostándome pensando si mañana no me roban todo. Hace años que no me voy con mis viejos de vacaciones porque tengo que cuidar la casa", subrayó el paranaense, víctima del violento robo ocurrido en su casa.



Además, se refirió con indignación a los daños no materiales que causó en su familia el hecho de inseguridad vivido ayer. "¿Quién me va a pagar todo el tratamiento médico ahora mismo viejos por culpa de ellos? NO BASTA! Hay que cambiar a todo el maldito sistema", reflexionó el joven tras resultar herido en el violento robo. Elonce.com