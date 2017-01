Prisión preventiva para cómplice de ladrón que murió baleado

La jueza de Garantías N° 2, doctor María Evangelina Bruzzo, dictó ayer por la mañana 40 días de prisión preventiva a Martín Alejandro Schmidt alias "Ale", de 29 años de edad, oriundo de Villaguay, coimputado en el hecho de "Robo agravado en grado de tentativa", en el que perdió la vida el otro supuesto coautor del hecho, Misael Gallay, de Villa Elisa.



A Schmidt, camionero de profesión y exsoldado voluntario, se le imputa haber concurrido al domicilio de la víctima junto con Gallay y haberse aprovechado de lo aislado de la vivienda y la oscuridad de la noche para perpetrar la violenta tentativa de robo, en la que le dispararon a Roberto Gallay, un adulto mayor que vive solo. Este logró encerrarse en su modesta casa y disparar a su vez, acertando en el pectoral derecho de Gallay quien falleció en el lugar abandonado por su cómplice.



El defensor particular del acusado, doctor Arturo Martínez Piñón, no logró su objetivo de obtener para su defendido una medida sustitutiva de la prisión preventiva, cual es la libertad bajo caución real. Alegó que el joven carece de antecedentes, que es hombre de trabajo y que tiene un hijo de 9 años de edad.



De los 60 días de prisión preventiva solicitados por la fiscal, doctora Gabriela Seró, la magistrada dispuso que fuesen 40. A través de su abogado defensor Schmidt pidió no ser alojado en la UP4, por lo que los primeros 30 días los pasará en la Alcaidía y luego se verá si a los diez restantes los cumple en el penal local o en otro a determinar.



Cronología de los hechos

En su exhaustiva investigación, la fiscalía pudo determinar que los hechos se desarrollaron entre el 22 y el 24 del presente mes de enero, en los siguientes horarios:



Domingo 22: alrededor de las 23 Gallay y Schmidt salen de la casa del primero en Villa Elisa, dejando sus celulares (supuestamente para que las antenas no captaran su ubicación ante un eventual análisis); las 23:40 se produce la tentativa de robo en la vivienda de Charriere (la casa modesta de un trabajador rural, como dijo la fiscal en su acusación).



Lunes 23: la 0:19 la policía recibió el llamado del hermano de la víctima alertando sobre lo ocurrido. Una patrulla llega al lugar, revisa y no encuentra nada; a las 9:30 el hermano de Charriere regresa a la finca de los hechos y encuentra a un joven fallecido con un arma junto a él, casi en el lugar donde estuvo estacionado el patrullero por lo que se presume que el joven estuvo escondido mientras revisaban el lugar y cuando se fue la policía quiso huir pero no lo logró.



A estas alturas Schmidt ya habría huido en el Renault Clío; a las 13:45 Schmidt tomó un remise en la terminal de Villa Elisa, dejando abandonado en el lugar el vehículo utilizado. El remisero aportó la descripción de su pasajero, así como comentarios acerca de que conocía las rutas porque era camionero. Lo dejó en su casa de Villaguay, en el barrio 90 viviendas; 20:30, la policía encuentra y secuestra el Renault Clío gris, dominio colocado AA 677 LP, con llantas deportivas y vidrios polarizados; 20:45, se allana la casa de Gallay en Villaguay, pero no se lo encuentra.



Martes 24: a las 13 horas, aproximadamente, Schmidt se presenta en la sede de Tribunales en Villaguay y termina detenido.



Objetos secuestrados

En el marco de la causa fueron secuestrados dos teléfonos celulares, pertenecientes a Gallay y Schmidt y cuatro pendrives, los que fueron incautados mediante órdenes de allanamiento, registro y secuestros emanadas del Juzgado de Garantías, para con el domicilio sito en Barrio Los Álamos en la ciudad de Villa Elisa practicado el día 23 de enero de 2017 y en el rodado marca Renault modelo Clio, color Gris, dominio colocado AA 677 LP, con llantas deportivas, polarizados abandonado en la Terminal de ómnibus de Villa Elisa; un arma de fuego que estaba junto al cadáver de Gallay en el terreno de la finca de Charriere y la carabina usada por el propio Charriere. (La Calle)