Operativo Verano Seguro: se trabaja en 18 puntos camineros y puestos móviles

Muller recordó que el operativo "está emplazado en toda la provincia, con total normalidad, con 18 puestos camineros y puestos móviles, sumando 400 funcionarios afectados a estos operativos".



Dijo a Elonce TV que actualmente "hay una fuerte presencia de vehículos en las rutas de la provincia".



Al mismo tiempo destacó que los siniestros viales que se han producido, "con algunas víctimas fatales, la mayoría se han producido en días de lluvia". Si bien aseguró que se difunden medidas de prevención para evitar accidentes con estas características, "contra estos factores no podemos hacer nada". No obstante, "ante la presencia de agua, acudimos al lugar, y le advertimos a las personas de la presencia de espejos de agua para evitar accidentes viales".



Mencionó que desde el Consejo de Seguridad Vial a nivel nacional, se ha realizado una campaña para advertir sobre "la cantidad de ocupantes de los vehículos, se controla que no se hayan excedido en la cantidad, además del uso de cinturones de seguridad, uno por cada pasajero, colocados; uso de luces", a lo cual la provincia adhirió. Elonce.com.