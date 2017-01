Inseguridad en barrio Antonini: instan a realizar las denuncias en sede policial

Este miércoles vecinos de barrio Antonini, de la ciudad de Paraná, se reunieron para reclamar más seguridad para la zona, ya que preocupan hechos de robos y arrebatos ocurridos últimamente y con mayor frecuencia.Al respecto la Segundo Jefe de la Comisaría Sexta, Nora Pérez, reconoció ala existencia de hechos delictivos en el barrio y señaló que tras un encuentro con los vecinos se comprometieron a reforzar la vigilancia en la zona."Ellos también nos plantearon que hay zonas de baldíos y luminarias que no funcionan", dijo Pérez sobre el reclamo de los vecinos y se acordó elevar el reclamo a las autoridades municipales.Pérez indicó que la jurisdicción de la Comisaría Sexta "es bastante extensa, pero tratamos de cumplir con todos los vecinos y donde nos llaman tratamos de estar. Si nosotros no podemos lo hace un móvil de alguna comisaría vecina o del 911". Tras ello manifestó que si bien "hay zonas más calientes que otras, medianamente está todo controlado".Finalmente instó a los vecinos a que "denuncien" ya sean los robos o las tentativas. "Para nosotros eso es la estadística y si a la gente le pasan cosas y no denuncian, para nosotros es un barrio tranquilo. Con las denuncias podemos tomar conocimiento que en esa zona algo está pasando y acentuamos la recorrida y la presencia policial".