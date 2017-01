El acusado de matar a sus dos hijas y a su ex mujer cambió de defensor

Juan Pablo Ledesma, el detenido por el cuádruple crimen en el barrio 134 Viviendas de Concepción del Uruguay, declinó a la defensa oficial y designó a reconocido penalista.



Fuentes judiciales confirmaron a Fm Riel que Juan Pablo Ledesma, imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía, declinó a la defensa oficial y designó al reconocido penalista local Dr. Mario Arcusin.



Ledesma, detenido en el penal de Gualeguay, está acusado de matar a puñaladas a su ex pareja, a sus dos hijas (de 5 y 7 años) y al concubino de la mujer; y se presume que luego habría intentado quitarse la vida.



El terrorífico hecho ocurrió el 6 de noviembre del 2016 en el domicilio de la ex pareja del basavilbasense (a la que no podía acercarse por una orden librada en agosto de ese año por el Juez Andrés Torres) en el barrio 134 Viviendas de Concepción del Uruguay.