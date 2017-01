Presunto abuso en una fiesta: La Policía admite que hubo llamado al 911

"El llamado al 911 existió". La frase fue dicha por Esteban Allegrini, segundo jefe del 911, ante la consulta respecto de si en esa dependencia de la Policía recibieron efectivamente un llamado de alerta el sábado, alrededor de las 20,30, dando cuenta de lo que ocurría en la fiesta de cumpleaños que se desarrollaba en la casa quinta propiedad del publicista Ignacio Ramos Marrau, en Darwin y García Verdier.

La Justicia tomó intervención en el caso después de la denuncia de la familia de una adolescente de 15 años que dijo haber sido abusada y haber atravesado un intento de violación durante esa fiesta, en la que se festejaba el cumpleaños del jugador de la reserva Patronato Bruno Malimberni.Según, Allegrini aceptó que el 911 recibió el llamado el sábado por la noche. "Sí, la llamada existió. Llamó una persona y mencionó que había ruidos", contó.--Pero no fue ningún móvil de la Policía.--Es que el móvil no podía hacer nada. Es así. Uno a veces manda el móvil para que la gente se quede tranquila. Pero no puede hacer nada.La abogada querellante Rosario Romero, que representa a la menor de 15 años, cree que esa llamada es clave, y pedirá la grabación al 911.No es la única petición. También van a pedir la producción de pruebas y la presencia de algunos testigos que consideran clave.En el marco de la marcha de la investigación, mañana está previsto que se realice la pericia sobre los teléfonos de los acusados, ya imputados por el delito de intento de violación, a quienes se secuestró sus celulares, medida que solicitó la fiscal Fernanda Ruffatti, de la Unidad de Violencia de Género, pedido que autorizó la titular del Juzgado de Garantías Nº 1, Susana María Paola Firpo.La investigación judicial ya avanzó en la imputación del delito de "tentativa" de violación contra cuatro jóvenes, tres de ellos mayores de edad, y uno menor, planteo que el defensor Leopoldo Lambruschini piensa recurrir."La Justicia no autorizó ninguna publicación de los nombres. Esto es una cuestión que se ha filtrado, y sin duda no se ha filtrado por parte de la defensa. Las partes tenemos acceso al expediente: tiene acceso la fiscalía y tiene acceso la querella. Nosotros somos los menos interesados en que trasciendan los nombres, porque es una causa que recién inicia y se encuentra en trámite, y en la cual nosotros estamos controvirtiendo la imputación", señaló Lambruschini.